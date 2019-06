Broadway: Αυτοί θα δώσουν τα βραβεία Tony στην 73η τελετή απονομής!

Οι ηθοποιοί Ντάρεν Κρις, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Τίνα Φέι και Σάτον Φόστερ θα απονείμουν τα Tony Awards στο Broadway, ενώ βραβεία θα δώσουν, επίσης, οι Μπίλι Πόρτερ, Ρετζίνα Κινγκ, ΛαΤάνια Ρίτσαρντσον Τζάκσον, Μπεν Μπλατ, Λόρα Λίνεϊ,Μάικλ Σάνον και Άντριου Ράνελς.

Ο Τζέιμς Κόρντεν κωμικός και παρουσιαστής του τηλεοπτικού σόου “Late Late Show” θα είναι οικοδεσπότης της τελετής, στην οποία αναγνωρίζονται επιτεύγματα στον χώρο του θεάτρου στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της θεατρικής περιόδου 2018 – 1919.

