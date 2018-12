Εκτοξεύτηκε απόψε, Παρασκευή 07.12.2018, το ρομποτικό κινεζικό διαστημικό σκάφος Chang’e-4, από το κέντρο εκτόξευσης δορυφόρων του Σιτζάνγκ με σκοπό να μελετήσει τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, το Chang’e-4 θα γίνει το πρώτο διαστημικό σκάφος που θα προσσεληνωθεί στη σκοτεινή πλευρά, στις αρχές του επόμενου έτους.

Όπως μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, ο πύραυλος Long March-3B που μεταφέρει το ρομποτικό σκάφος εκτοξεύτηκε από το Σιτσάντ της νοτιοδυτικής Κίνας στις 2.23 (του Σαββάτου, τοπική ώρα), ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Successful launched Chang'e-4 lunar probe.

It's expected to make first-ever soft landing on far side of the moon! pic.twitter.com/PuHmhu3CJG

