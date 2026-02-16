Dana Eden: Απαγχονισμένη την εντόπισε ο αδερφός της 3 ώρες μετά τον θάνατό της – Αυτοχειρία εκτιμούν οι αρχές

Στην Ελλάδα ταξίδεψε ο αδερφός της γνωστής παραγωγού της σειράς «Τεχεράνη», Dana Eden, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που την εντόπισε απαγχονισμένη σε δωμάτιο ξενοδοχείου της Αθήνας την Κυριακή (15.02.2026), προκαλώντας σοκ στη γενέτειρά της το Ισραήλ.

Η είδηση θανάτου της 52χρονους παραγωγού έχει «παγώσει» το Τελ Αβίβ και όλο το Ισραήλ. Η 52χρονη Dana Eden, που βρισκόταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Τεχεράνη». Ο αδερφός της στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει μαζί της, δεν τα κατάφερε αφού η Eden δεν απαντούσε σε μηνύματα και τηλεφωνικές κλήσεις. Έτσι, ο ίδιος αποφάσισε να πάρει αεροπλάνο και να βρεθεί στην Ελλάδα προκειμένου να αναζητήσει την αδερφή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη, το άτομο που εντόπισε την Ισραηλινή παραγωγό ήταν ο αδελφός της. Ο ίδιος ανησυχώντας καθώς δεν είχε μιλήσει μαζί της και γνώριζε για τα προβλήματα ψυχικής υγείας τα οποία αντιμετώπιζε, ήρθε αεροπορικώς στην Αθήνα και πήγε στο ξενοδοχείο που έμενε ώστε να την βρει.

Όταν έφτασε, με τον φόβο μήπως η Ισραηλινή παραγωγός είχε πέσει από τον πέμπτο όροφο στον ακάλυπτο, ο αδερφός της πήγε να δει αν βρίσκεται εκεί και στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιό της μαζί με δύο υπαλλήλους. Τότε, εντόπισαν την 53χρονη απαγχονισμένη με τη ζώνη από το μπουρνούζι της. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, ο θάνατος της 53χρονης προήλθε 2-3 ώρες από όταν βρέθηκε.

Η Ελληνική Αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για αυτοχειρία καθώς στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της διάσημης παραγωγού από το Ισραήλ βρέθηκε μεγάλος αριθμός χαπιών. Έφερε μώλωπες στα χέρια και τον λαιμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της τηλεοπτικής βιομηχανίας του Ισραήλ»

Η ελληνική αστυνομία εξέδωσε εντολή για αυτοψία προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου και άρχισε να συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου. Η αστυνομία ερευνά τον θάνατο ως αυτοκτονία, με βάση τα στοιχεία και τις καταθέσεις, ενώ οι Έλληνες ερευνητές βρήκαν και χάπια μέσα στο δωμάτιο στο οποίο βρέθηκε η σορός της.

Ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας δημοσίευσε δήλωση πενθώντας τον θάνατο της Eden.

«Θρηνούμε τον θάνατο της συναδέλφου και συνεργάτιδάς μας σε μια μακρά σειρά παραγωγών, σειρών και προγραμμάτων στην Ισραηλινή Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, της Ντάνα Έντεν», ανέφερε η δήλωση. «Η Ντάνα ήταν μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της τηλεοπτικής βιομηχανίας του Ισραήλ και διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη δημιουργία και τη διεύθυνση ορισμένων από τις πιο σημαντικές και επιδραστικές παραγωγές της εταιρείας. Η επαγγελματική και προσωπική της κληρονομιά θα συνεχίσει να διαμορφώνει την ισραηλινή τηλεόραση για πολλά χρόνια ακόμα».

Η εταιρεία παραγωγής της σειράς «Τεχεράνη» δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν εγκληματική ή εθνικιστική εμπλοκή στον θάνατο της Έντεν, εν μέσω φημών που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ενδέχεται να έχει δολοφονηθεί από Ιρανούς πράκτορες.

Η βραβευμένη σειρά, που κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Emmy και προβλήθηκε στο Apple TV, γράφτηκε και δημιουργήθηκε από τους Moshe Zonder, Eden και Maor Kohn.

Επαγγελματική συνεργάτης του Eden ήταν η παραγωγός Shula Spiegel, η άλλη μισή της Donna and Shula Productions, μέσω της οποίας παρήχθησαν το «Tehran» και πολλά άλλα έργα του Eden.

Ο Eden και η Spiegel έχουν υπάρξει παραγωγοί από κοινού σε περισσότερες από 40 τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, τόσο σε μορφή σεναρίου όσο και ντοκιμαντέρ, συμπεριλαμβανομένων των «Five Men and a Wedding», «Dan & Muzly», «The Magpie», «The Stylist» και του πιλοτικού επεισοδίου της CBS «Mother’s Day», καθώς και πολλαπλών σεζόν της επιτυχημένης παιδικής σειράς «Shakshouka» και της σειράς ντοκιμαντέρ «Saving the Wild Animals».