Δανία: Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου – Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Το τρένο φαίνεται να συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα
Ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του και πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί από εκτροχιασμό τρένου που έγινε σήμερα Παρασκευή (15/8/2025) στη νότια Δανία. Το τρένο φαίνεται να συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα στο σημείο ισόπεδης διάβασης.

Ο εκτροχιασμός του τρένου έγινε μεταξύ των πόλεων Tinglev και Kliplev στη Δανία, στην περιοχή της Νότιας Γιουτλάνδης, και είχε ως προορισμό το Σόντερμποργκ με τον υπεύθυνο διαχείρισης του συμβάντος να μιλάει για «σημαντική καταστροφή».

Σύμφωνα με την Daily Mail, ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του, ενώ υπάρχουν πολλοί τραυματίες με την σοβαρότητα των τραυματισμών να παραμένουν ασαφείς καθώς η κατάσταση εξελίσσεται.

Η αστυνομία έχει χρησιμοποιήσει σκύλους και drones στις έρευνές της, ενώ πληροφορίες ενημερώνουν ότι τα βαγόνια που εκτροχιάστηκαν στο ατύχημα ήταν δύο.

Σύμφωνα με μια αναφορά της Jydske Vestkysten, μέσο ενημέρωσης στην Δανία, περίπου 20 άτομα, μεταξύ των οποίων και περίπου 20 παιδιά, έχουν συνοδευτεί έξω από το τρένο και μακριά από τον τόπο του ατυχήματος.

Πολλοί από αυτούς είναι «βρώμικοι» και τυλιγμένοι με πυροσβεστικές κουβέρτες και επιδέσμους, ανέφερε ένας τοπικός δημοσιογράφος που βρισκόταν στον τόπο του ατυχήματος. Πρόσθεσε ότι αρκετοί από αυτούς μπορούν να περπατήσουν μόνοι τους, ενώ άλλοι μεταφέρονται από αστυνομικούς.

«Βρισκόμαστε σε ένα σιδηροδρομικό ατύχημα με αρκετούς τραυματίες κοντά στο Tinglev», ανέφερε η αστυνομία της περιοχής Νότια Γιουτλάνδη της Δανίας στις X. Επίσης η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται στο σημείο, κοντά στο Tinglev, μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες διάσωσης.

Ακόμα η αστυνομία γράφει: «Χρειαζόμαστε ησυχία και ηρεμία στον τόπο του ατυχήματος και τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα πρέπει να μείνουν μακριά από τον τόπο».

 Στην ιστοσελίδα της εταιρείας των τρένων, της DSB, αναφέρεται ότι δεν θα υπάρχουν τρένα μεταξύ Tinglev και Sønderborg για το υπόλοιπο της ημέρας ενώ η DSB προσπαθεί να εξασφαλίσει λεωφορεία για τη μεταφορά των επιβατών.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και συγκεντρώνει πολλούς συγγενείς που έχουν φτάσει στην περιοχή.

Η Banedanmark, Δανική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας σε όλο το κρατικό σιδηροδρομικό δίκτυο της Δανίας, αναφέρει ότι το τρένο συγκρούστηκε με ένα όχημα σε μια ισόπεδη διάβαση και έχει στείλει μια ομάδα έρευνας στο σημείο για να εξετάσει τι συνέβη.

Ο ένας κάτοικος που βρισκόταν κοντά όταν συνέβη το περιστατικό, δήλωσε σε ιστότοπο ειδήσεων: «Ακούσαμε μια έκρηξη. Λίγο μετά, αισθανθήκαμε μια περίεργη, μεταλλική μυρωδιά. Ακούμε όλες τις σειρήνες και καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει».

Μάλιστα υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ένα άλλο ατύχημα συνέβη σε μια ισόπεδη διάβαση στο ίδιο τμήμα της γραμμής.

