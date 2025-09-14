Κόσμος

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν σε διαδήλωση του CHP στην Άγκυρα – «Ερντογάν, έχεις δει ποτέ την πλατεία Ταντογκάν έτσι;»

Χιλιάδες πολίτες φώναζαν «Ερντογάν, παραιτήσου!»
Ομιλία σε κοινό
CHP συγκέντρωση στην Άγκυρα / Reuters

Χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν στην Τουρκία, μετά από κάλεσμα του CHP, κόμματος της αντιπολίτευσης και πολέμιου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τουλάχιστον 50.000 άτομα συμμετείχαν στην Αγκυρα σε διαδήλωση του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) σήμερα Κυριακή 14.09,2025.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν την ακροαματική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου στην Άγκυρα, που ενδεχομένως θα οδηγήσει στην ακύρωση των αποτελεσμάτων του συνεδρίου του κόμματος τον Νοέμβριο 2023 με την κατηγορία της «εκλογικής απάτης» και στην άρση της νομιμότητας της ηγεσίας του.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ταντογκάν της Άγκυρας κρατώντας τουρκικές σημαίες και φορώντας μπλούζες με το πορτρέτο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας, αλλά και κρατώντας και φωτογραφίες του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Συγκέντρωση στην Τουρκία
CHP συγκέντρωση στην Άγκυρα / Reuters

Στην ομιλία του από την εξέδρα της συγκέντρωσης, ο ηγέτης του κόμματος Οζγκιούρ Εζέλ δήλωσε ότι το πλήθος βρίσκεται εκεί «για να αντιταχθεί στο δικαστικό πραξικόπημα κατά του CHP».

Συγκέντρωση στην Τουρκία
CHP συγκέντρωση στην Άγκυρα / Reuters

«Η κυβέρνηση αυτή δεν θέλει την δημοκρατία. Γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κερδίσει τις εκλογές αν υπάρχει δημοκρατία. Δεν θέλει την δικαιοσύνη: γνωρίζει ότι, αν αποδοθεί δικαιοσύνη, δεν θα μπορεί να κρύψει τα εγκλήματά της», είπε ακόμη ο ηγέτης του κόμματος.

Κατά την διάρκεια της σημερινής διαδήλωσης, ο Οζγκιούρ Εζέλ έκανε την ερώτηση: «Ερντογάν, έχεις δει ποτέ την πλατεία Ταντογκάν έτσι;», ενώ οι διαδηλωτές φώναζαν «Ερντογάν, παραιτήσου!».

Από την πλευρά του το CHP, καταγγέλει ότι η δικαστική διαδικασία που έχει ξεκινήσει κατά του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος έχει ως στόχο την αποδυνάμωση του CHP, του παλαιότερου πολιτικού κόμματος της Τουρκίας, που κατήγαγε σημαντική νίκη απέναντι στο AKP του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στις τοπικές εκλογές του 2024 και αυξάνει την δύναμή του σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

