Φλόριντα: Το ζευγάρι που μήνυσε κλινική εξωσωματικής επειδή τους εμφύτευσαν λάθος έμβρυο βρήκε τους γενετικούς γονείς του παιδιού

Το ζευγάρι που κατέθεσε αγωγή αφού έμαθε ότι το μωρό που καλωσόρισαν δεν ήταν γενετικά συγγενές μαζί τους, αποκάλυψε ότι τελικά βρήκε τους βιολογικούς γονείς της κόρης του. Πρόκειται για τους γονείς από τη Φλόριντα που έφεραν στον κόσμο το μωρό τους με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, σε κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης IVF Life LLC, οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι γιατροί εμφύτευσαν κατά λάθος έμβρυο άλλου ζευγαριού, με αποτέλεσμα το παιδί τους να είναι μαύρο.

«Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που μας παραδόθηκαν σήμερα επιβεβαιώνουν ότι οι γενετικοί γονείς του μωρού μας έχουν ταυτοποιηθεί», ανέφεραν η Tiffany Score και ο Steven Mills σε δήλωση που εξασφάλισε το PEOPLE και εκδόθηκε μέσω του δικηγόρου τους, Jack Scarola, την Τετάρτη 22 Απριλίου. Οι Score και Mills, οι οποίοι μήνυσαν την κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Φλόριντα στις ΗΠΑ πέρυσι, μήνες πριν δημοσιοποιηθούν τα ονόματά τους, συνέχισαν λέγοντας ότι θα κρατήσουν «εμπιστευτική» την ταυτότητα των βιολογικών γονέων της κόρης τους, σημειώνοντας ότι «σκοπεύουν πλήρως να συνεργαστούν σεβόμενοι την ιδιωτικότητά τους».

«Αυτό τερματίζει ένα κεφάλαιο στο σπαρακτικό μας ταξίδι, αλλά εγείρει νέα ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν», δήλωσαν οι Score και Mills. «Επιπλέον, τα ερωτήματα σχετικά με τη διάθεση των δικών μας εμβρύων παραμένουν αναπάντητα και είναι ακόμη πιο απίθανο να απαντηθούν ποτέ».

«Μόνο ένα πράγμα είναι τόσο απολύτως βέβαιο σήμερα όσο ήταν και την ημέρα που γεννήθηκε η κόρη μας – θα αγαπάμε και θα είμαστε οι γονείς αυτού του παιδιού για πάντα», πρόσθεσαν για την κορούλα τους Shea, η οποία είναι τώρα 4 μηνών.

Ο δικηγόρος τους ανέφερε στο PEOPLE ότι «τα ερωτήματα που απομένουν σχετικά με την τύχη των αγνοούμενων εμβρύων της Τίφανι και του Στίβεν… εξακολουθούν να εκκρεμούν».

«Η τρέχουσα νομική διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων», προσθέτει ο Scarola. «Ωστόσο, αναμένουμε ότι τώρα θα αρχίσουμε να επικεντρωνόμαστε και στην ανάγκη αποζημίωσης των πελατών μας για τα έξοδα που έχουν υποστεί και το σοβαρό συναισθηματικό τραύμα που υπέστησαν και θα συνεχίσουν να βιώνουν».

Το Κέντρο Γονιμότητας του Ορλάντο δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για σχολιασμό. Σύμφωνα με την αγωγή, ο Score και ο Mills απευθύνθηκαν στο Κέντρο Γονιμότητας του Ορλάντο, στο Λόνγκγουντ της Φλόριντα, για βοήθεια στη δημιουργία της οικογένειάς τους. Μαζί, το ζευγάρι παρήγαγε και φύλαξε τρία βιώσιμα έμβρυα.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Σκορ φέρεται να εμφυτεύτηκε με αυτό που νόμιζε ότι ήταν ένα από αυτά τα έμβρυα, κάτι που λένε ότι ποτέ δεν αμφισβήτησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Αλλά στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όταν το ζευγάρι, που είναι και οι δύο λευκοί, καλωσόρισε το μωρό τους, τη Σία Σκορ Μιλς, είδαν ότι το μωρό δεν έμοιαζε με κανέναν από τους δύο.

Το ζευγάρι έχει δηλώσει ότι ενώ αγαπούν την κόρη τους «περισσότερο από όσο μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις», ένιωθαν ότι είχαν «ηθική υποχρέωση να βρουν τους γενετικούς της γονείς». Ανησυχούσαν επίσης ότι η κόρη τους θα μπορούσε να τους αφαιρεθεί ανά πάσα στιγμή και να δοθεί στους βιολογικούς της γονείς. (Ο δικηγόρος τους λέει στο PEOPLE ότι οι βιολογικοί γονείς της Shea δεν έχουν υποβάλει τέτοιες απαιτήσεις.)

Σε προηγούμενη δήλωση που εξασφάλισε το PEOPLE, ανέφεραν ότι αναλαμβάνοντας νομικές ενέργειες, ελπίζουν να «αρχίσουν να ζουν πιο ελεύθερα και να γιορτάσουν επιτέλους το ένα όμορφο πράγμα που προέκυψε από όλα αυτά: την κόρη μας. Η Shea είναι εντελώς αθώα και ανάξια οποιασδήποτε από αυτές». Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Κέντρο Γονιμότητας του Ορλάντο ανακοίνωσε ότι κλείνει και ότι μια άλλη κλινική θα ανοίξει στην ίδια εγκατάσταση.