Ουκρανία: Σοκ και δέος προκαλούν σκελετωμένοι και υποσιτισμένοι στρατιώτες στην πρώτη γραμμή των μαχών

Σάλο έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία μια υπόθεση που αφορά στρατιώτες της 14ης Ταξιαρχίας του 2ου Μηχανοκίνητου Τάγματος που υπηρετούν στο μέτωπο του Χαρκόβου, στα σύνορα δηλαδή με την Ρωσία, λόγω των συνθηκών υπό τις οποίες πολεμούν.

Μπορεί η πρώτη σκέψη όλων να πηγαίνει στους συνεχείς ρωσικούς βομβαρδισμούς και επιδρομές με drones, που αναγκάζουν τους στρατιώτες να επιχειρούν υπό αντίξοες συνθήκες, όμως εν προκειμένω την ευθύνη έχει η… Ουκρανία και πιο συγκεκριμένα ο ουκρανικός στρατός με την ελλιπή διοικητική μέριμνά του.

Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από κάποιες ημέρες η Ιβάνα Πομπερέζνιουκ, κόρη ενός πρώην στρατιώτη της συγκεκριμένης μονάδας του ουκρανικού στρατού, κατήγγειλε στα social media ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση εδώ και 8 μήνες, λόγω της τεράστιας έλλειψης σε τρόφιμα και σε πόσιμο νερό.

«Στρατιώτες σε θέσεις μάχης χωρίς φαγητό και νερό! Η διοίκηση δεν ανταποκρίνεται. Οι μαχητές χάνουν τις αισθήσεις τους από την πείνα, πίνουν νερό βροχής. Υπάρχουν επίσης προβλήματα με την επικοινωνία», έγραψε η ίδια, ενώ πρόσθεσε ότι ο πατέρας της αποστρατεύτηκε για λόγους υγείας.

Ωστόσο, ο σύζυγός της που επικοινωνεί με τα αδέρφια του που υπηρετούν στην ίδια μονάδα, έστειλαν φωτογραφίες τους, αποκαλύπτοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Σκελετωμένοι, υποσιτισμένοι, να πολεμούν υπό άθλιες συνθήκες.

Η σύζυγος ενός εκ των στρατιωτών, με όνομα Αναστασία Σιλτσούκ, δημοσίευσε στο Facebook φωτογραφίες για να ζητήσει στην ουκρανική στρατιωτική διοίκηση να δώσει προσοχή στο ζήτημα αυτό και να φροντίσει τους Ουκρανούς μαχητές το συντομότερο δυνατόν.

«Εθελοντικά υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία από την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής. Ζητάμε από την ανώτερη διοίκηση να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση και να αποτρέψει επικίνδυνες ενέργειες!» είπε χαρακτηριστικά, δημοσιεύοντας φωτογραφίες.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας απάντησε στις κατηγορίες και στις αναρτήσεις, λέγοντας πως ο διοικητής της 14ης Ταξιαρχίας του 2ου Τάγματος είχε αναλάβει ήδη τον έλεγχο του ζητήματος, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι αντικαταστάθηκε.

Σύμφωνα με τους συγγενείς των στρατιωτών, μετά τη δημοσιότητα της υπόθεσης, η κατάσταση στην μονάδα άλλαξε σημαντικά μέσα σε 24 ώρες, ενώ μαζί τους επικοινώνησαν αξιωματικοί του ουκρανικού στρατού.