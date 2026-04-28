«Δεν θέλουμε εδάφη του Λιβάνου» λέει το Ισραήλ συνεχίζοντας τους βομβαρδισμούς – Νεκροί διασώστες από ισραηλινό πλήγμα

Η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με νέα επεισόδια βίας να καταγράφονται στο νότιο τμήμα της χώρας και το Ισραήλ, να συνεχίζει τους βομβαρδισμούς, χωρίς, όπως λέει, να έχει εδαφικές διεκδικήσεις.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του Λιβάνου, το Ισραήλ «χτύπησε» στην κοινότητα Μάζνταλ Ζουν τη στιγμή που διασώστες επιχειρούσαν να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα χαλάσματα, με τη βοήθεια του στρατού.

Εκεί σκοτώθηκαν 3 διασώστες, όταν καταπλακώθηκαν από τα ερείπια ενός κτιρίου, ενώ δύο Λιβανέζοι στρατιώτες τραυματίστηκαν.

Paramedic massacre in Lebanon.



Ambulance teams and members of civil defense were besieged, bombed and murdered tonight by the Israeli army in Majdal Zoun, Tyre district, while carrying out their humanitarian duty rescuing injured civilians.



The Lebanese MOH said in a… pic.twitter.com/YDvDGdeA2Y — courtneybonneauimages (@cbonneauimages) April 28, 2026

Την ίδια ώρα, λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, στην περιοχή Καντάρα, ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε μεγάλη επιχείρηση, εντοπίζοντας και καταστρέφοντας δύο υπόγειες σήραγγες της Χεζμπολάχ. Η μία είχε μήκος περίπου 800 μέτρα και η άλλη έφτανε τα 1.200 μέτρα.

EXPOSED: Underground tunnel network built by Hezbollah in the Qantara area of southern Lebanon.



IDF troops located 2 underground Hezbollah tunnels, with a total length of ~2 kilometers, situated ~10 kilometers from Israel’s northern communities.



Inside the tunnels, soldiers… pic.twitter.com/Kq8NZlPzO7 — Israel Defense Forces (@IDF) April 28, 2026

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, επρόκειτο για υπόγειες εγκαταστάσεις που, όπως υποστηρίζουν, χρηματοδοτήθηκαν από το Ιράν και χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών περιοχών κοντά στα σύνορα. Για την καταστροφή τους χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 450 τόνοι εκρηκτικών.

«Δεν θέλουμε να καταλάβουμε εδάφη του Λιβάνου»

Παρά τις στρατιωτικές αυτές ενέργειες, το Ισραήλ επιμένει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να διεκδικήσει εδάφη στον Λίβανο. Όπως δήλωσαν αξιωματούχοι, η παρουσία των ισραηλινών δυνάμεων κοντά στα σύνορα έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα, με στόχο – όπως λένε – την προστασία των πολιτών τους. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, εκδόθηκαν νέες εντολές εκκένωσης για χωριά στον νότο της χώρας, με τους κατοίκους να καλούνται να φύγουν άμεσα. Λίγο μετά τις προειδοποιήσεις αυτές, σημειώθηκαν και νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στις περιοχές.

Οι περιοχές αυτές βρίσκονται πέρα από τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», μια ζώνη βάθους περίπου 10 χιλιομέτρων που έχει ορίσει ο ισραηλινός στρατός στον νότιο Λίβανο. Μέσα σε αυτή τη ζώνη, το Ισραήλ θεωρεί ότι μπορεί να πραγματοποιεί επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ, την οποία κατηγορεί για συνεχιζόμενες επιθέσεις.

BREAKING: Israeli airstrike targets the town of Jebchit in Southern Lebanon.



​Reports of multiple ceasefire violations continue to emerge. pic.twitter.com/gxZ6beuBkF — PGP (@PGP_NEWS) April 28, 2026

Μάλιστα, μέσα στην ίδια μέρα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι προσπάθησε τρεις φορές να αναχαιτίσει «ύποπτους εναέριους στόχους», ενώ έκανε λόγο και για drones της Χεζμπολάχ που εξερράγησαν κοντά σε στρατιώτες του, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Οι συγκρούσεις συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι έχει ανακοινωθεί κατάπαυση του πυρός από τις 17 Απριλίου. Και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη ότι παραβιάζει την εκεχειρία.

Η ένταση είχε ξεκινήσει στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς το Ισραήλ, ως αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε επίθεση στην Τεχεράνη. Από τότε, οι επιθέσεις και οι αντεπιθέσεις έχουν κλιμακωθεί επικίνδυνα.

Ο απολογισμός είναι ήδη βαρύς. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 7.800 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των συγκρούσεων. Από την πλευρά του Ισραήλ, 16 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης να είναι ορατός, όσο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και οι διπλωματικές λύσεις φαίνεται να καθυστερούν.