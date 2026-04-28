Μέση Ανατολή: Νέο ρεσάλτο Αμερικανών πεζοναυτών σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην Αραβική Θάλασσα

Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν σήμερα (28.04.2026) σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην Αραβική Θάλασσα, στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν.

Το διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε πως «Aμερικανοί πεζοναύτες από την 31η εκστρατευτική μονάδα πεζοναυτών επιβιβάστηκαν στο πλοίο M/V Blue Star III».

Για το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έφερε σημαία από τις Κομόρες, υπήρχαν υποψίες ότι επιχειρούσε να καταπλεύσει σε λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, επισημαίνεται σε μήνυμα της CENTCOM στην πλατφόρμα Χ που συνοδεύεται από βίντεο της επιχείρησης.

Οι αμερικανικές δυνάμεις άφησαν το πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του, αφού διενήργησαν έλεγχο και βεβαιώθηκαν πως το Blue Star III δεν κατευθυνόταν σε ιρανικό λιμάνι.

Το περιστατικό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των σκαφών που ανακατευθύνθηκαν ή απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο του αποκλεισμού σε 39.

Earlier today in the Arabian Sea, U.S. Marines from the 31st Marine Expeditionary Unit boarded M/V Blue Star III, a commercial ship suspected of attempting to transit to Iran in violation of the U.S. blockade of Iranian ports. U.S. forces released the vessel after conducting a… pic.twitter.com/UFx329OsHj — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 28, 2026

Ναυτικός αποκλεισμός 2 εβδομάδων

Ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ τέθηκε σε ισχύ στις 13 Απριλίου, μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο Ισλαμαμπάντ.

Η CENTCOM, υπό τη διοίκηση του ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, δήλωσε τότε ότι η επιχείρηση θα αφορούσε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται ή εξέρχεται από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες περιοχές, ενώ διευκρίνισε ρητά ότι δεν θα παρεμπόδιζε την ελευθερία ναυσιπλοΐας για πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ προς και από προορισμούς εκτός Ιράν.

Ο αποκλεισμός, που διατάχθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε από τη CENTCOM στις πρώτες ημέρες ως κάτι που είχε σταματήσει πλήρως το θαλάσσιο εμπορικό εμπόριο προς και από το Ιράν.

Το στενό αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο συμφόρησης, μέσω του οποίου ιστορικά διέρχονταν περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και περίπου το ένα πέμπτο των μεταφορών υγροποιημένου φυσικού αερίου.