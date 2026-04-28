Κόσμος

Ιστορική ομιλία του Καρόλου στο Κογκρέσο – Οι αναφορές στους δεσμούς ΗΠΑ και Βρετανίας αλλά και στους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών

«Ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ Αμερικής και Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος», υπογράμμισε ο Κάρολος
Ο Βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας απευθύνεται σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου, δίπλα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ JD Vance και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Mike Johnson / REUTERS / Φωτογραφία Kylie Cooper

Μία ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, εκφώνησε ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας αργά το βράδυ της Τρίτης (28.04.2026) ώρα Ελλάδας.

Ο βασιλιάς Κάρολος στην ομιλία του στο αμερικανικό Κογκρέσο καταδίκασε, επίσης, την πολιτική βία, στον απόηχο της εισβολής ενόπλου στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον.

«Όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, όποιες διαφωνίες κι αν έχουμε, είμαστε ενωμένοι στη δέσμευσή μας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να προστατεύσουμε τους λαούς μας από κάθε κακό», είπε ο Βρετανός μονάρχης, συμπληρώνοντας: «Επιτρέψτε μου να τονίσω με ακλόνητη αποφασιστικότητα πως τέτοιες πράξεις βίας δεν θα έχουν ποτέ αποτέλεσμα».

Ο Βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας απευθύνεται σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου στην Αίθουσα της Βουλής του Καπιτωλίου των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον / REUTERS / Φωτογραφία Chris Jackson

Απηχώντας τα λόγια του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στη Βρετανία, ο Κάρολος είπε πως «ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ Αμερικής και Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος. Είναι αναντικατάστατος και άρρηκτος».

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Μάικ Τζόνσον χειροκροτούν τη Βασίλισσα Καμίλα και τον Βασιλιά Κάρολο της Βρετανίας / REUTERS / Φωτογραφία Kylie Cooper

Επισημαίνοντας πως διανύουμε μια «περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας», λόγω των ένοπλων συγκρούσεων σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, ο Βρετανός βασιλιάς τόνισε πως «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ μεγάλες για να τις αντιμετωπίσει ένα έθνος μόνο του».

Ο Βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας, συνοδευόμενος από τη Βασίλισσα Καμίλα στο αμερικανικό Κογκρέσο / REUTERS / Φωτογραφία Kylie Cooper

Ο Κάρολος κάλεσε τα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου να επιδείξουν την ίδια «ακλόνητη αποφασιστικότητα» που παρατηρήθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ προκειμένου να στηρίξουν τον αγώνα της Ουκρανίας ώστε να διασφαλιστεί «μια πραγματικά δίκαιη και διαρκής ειρήνη».

Η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής είναι «σήμερα πιο σημαντική από ποτέ», υποστήριξε.

