Drone της Τουρκίας πέταξε ακριβώς πάνω στη γραμμή του τουρκολιβυκού μνημονίου στην Ανατολική Μεσόγειο – Πανηγυρίζει η Άγκυρα

Δεν έχουν τελειωμό οι προκλήσεις από την Τουρκία, με την πιο πρόσφατη να επαναφέρει με πολύ επιθετικό τρόπο το τουρκολιβικό μνημόνιο. Σε άσκηση με τη Λιβύη ένα τουρκικό drone πέταξε στα όρια του παράνομου μνημονίου, με μία πανηγυρική ανάρτηση από το υπουργείο Άμυνας της Άγκυρας να οξύνει τα πνεύματα με τις παράλογες τουρκικές διεκδικήσεις για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Η πολυεθνική άσκηση ειδικών δυνάμεων Flintlock-2026 που διεξάγεται στη Λιβύη συνεχίζεται κανονικά, με τη συμμετοχή και της Τουρκίας. Στο πλαίσιο της άσκησης, το drone AKINCI UCAV απογειώθηκε από την Τουρκία και πέταξε προς τη Λιβύη, συμμετέχοντας στις επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Η Άγκυρα παρουσιάζει την πτήση αυτή ως επίδειξη ισχύος, τονίζοντας ότι το drone ακολούθησε τη λεγόμενη «θαλάσσια ζώνη αρμοδιότητας» που, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, καθορίστηκε με τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης του 2019.





TURAZ Kartalı Tatbikatı, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 191’inci Jet Filo Komutanlığı unsuru 3 adet F-16 uçağı ve 79 personelin katılımıyla Azerbaycan’da icra ediliyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/9hc62hgtqG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2026

Πρόκειται για το γνωστό τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο αμφισβητείται έντονα, καθώς στην πράξη αγνοεί τα δικαιώματα ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη και η Ρόδος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, η συμμετοχή του AKINCI στην άσκηση συνδέεται και με το αφήγημα «Μία Λιβύη – Ένας Στρατός», δίνοντας στην αποστολή και πολιτική διάσταση πέρα από τη στρατιωτική.

Στην ανάρτηση που έκανε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει: «Η πολυεθνική άσκηση ειδικών δυνάμεων Flintlock-2026 που γίνεται στη Λιβύη συνεχίζεται με επιτυχία.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος AKINCI UCAV, που απογειώθηκε από τη χώρα μας για να συμμετάσχει στην άσκηση με στόχο το “Μία Λιβύη” και “Ένας Στρατός”, πήρε μέρος ακολουθώντας τα θαλάσσια σύνορα που έχουν οριστεί στη συμφωνία θαλάσσιων ζωνών που υπέγραψαν η Τουρκία και η Λιβύη το 2019».

Libya’da gerçekleştirilen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla devam ediyor.



Ülkemizden havalanan ve “Tek Libya” “Tek Ordu” hedefiyle tatbikata katılan AKINCI TİHA 2019 yılında Türkiye-Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanı Anlaşması’nda belirlenen… pic.twitter.com/Q8NPm3Lyaa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2026

Με αυτόν τον τρόπο, η Τουρκία φαίνεται να αξιοποιεί μια διεθνή στρατιωτική άσκηση όχι μόνο για εκπαίδευση και συνεργασία, αλλά και για να ενισχύσει τη θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο, προβάλλοντας στην πράξη τις διεκδικήσεις της και επιχειρώντας να δείξει ότι τα όρια που υποστηρίζει θεωρούνται από την ίδια ενεργά και υπαρκτά.