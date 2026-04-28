Κόσμος

Drone της Τουρκίας πέταξε ακριβώς πάνω στη γραμμή του τουρκολιβυκού μνημονίου στην Ανατολική Μεσόγειο – Πανηγυρίζει η Άγκυρα

Ακόμη μία προσπάθεια από την Άγκυρα να αξιοποιήσει πολιτικά, μία στρατιωτική άσκηση
Άσκηση Τουρκίας και Λιβύης
Photo / T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Δεν έχουν τελειωμό οι προκλήσεις από την Τουρκία, με την πιο πρόσφατη να επαναφέρει με πολύ επιθετικό τρόπο το τουρκολιβικό μνημόνιο. Σε άσκηση με τη Λιβύη ένα τουρκικό drone πέταξε στα όρια του παράνομου μνημονίου, με μία πανηγυρική ανάρτηση από το υπουργείο Άμυνας της Άγκυρας να οξύνει τα πνεύματα με τις παράλογες τουρκικές διεκδικήσεις για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Η πολυεθνική άσκηση ειδικών δυνάμεων Flintlock-2026 που διεξάγεται στη Λιβύη συνεχίζεται κανονικά, με τη συμμετοχή και της Τουρκίας. Στο πλαίσιο της άσκησης, το drone AKINCI UCAV απογειώθηκε από την Τουρκία και πέταξε προς τη Λιβύη, συμμετέχοντας στις επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Η Άγκυρα παρουσιάζει την πτήση αυτή ως επίδειξη ισχύος, τονίζοντας ότι το drone ακολούθησε τη λεγόμενη «θαλάσσια ζώνη αρμοδιότητας» που, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, καθορίστηκε με τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης του 2019.

 

Πρόκειται για το γνωστό τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο αμφισβητείται έντονα, καθώς στην πράξη αγνοεί τα δικαιώματα ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη και η Ρόδος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, η συμμετοχή του AKINCI στην άσκηση συνδέεται και με το αφήγημα «Μία Λιβύη – Ένας Στρατός», δίνοντας στην αποστολή και πολιτική διάσταση πέρα από τη στρατιωτική.

Στην ανάρτηση που έκανε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει: «Η πολυεθνική άσκηση ειδικών δυνάμεων Flintlock-2026 που γίνεται στη Λιβύη συνεχίζεται με επιτυχία.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος AKINCI UCAV, που απογειώθηκε από τη χώρα μας για να συμμετάσχει στην άσκηση με στόχο το “Μία Λιβύη” και “Ένας Στρατός”, πήρε μέρος ακολουθώντας τα θαλάσσια σύνορα που έχουν οριστεί στη συμφωνία θαλάσσιων ζωνών που υπέγραψαν η Τουρκία και η Λιβύη το 2019».

Με αυτόν τον τρόπο, η Τουρκία φαίνεται να αξιοποιεί μια διεθνή στρατιωτική άσκηση όχι μόνο για εκπαίδευση και συνεργασία, αλλά και για να ενισχύσει τη θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο, προβάλλοντας στην πράξη τις διεκδικήσεις της και επιχειρώντας να δείξει ότι τα όρια που υποστηρίζει θεωρούνται από την ίδια ενεργά και υπαρκτά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
78
77
73
71
55
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo