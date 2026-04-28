Φρίκη στο Βέλγιο: Ζευγάρι βίαζε νήπια σε παιδικό σταθμό – Τα θύματα ήταν ηλικίας 18 έως 36 μηνών

Μία πρώην παιδοκόμος, ηλικίας 25 ετών σε παιδικό σταθμό στο Βέλγιο και ο 41χρονος πρώην σύντροφός της, κακοποιούσαν σεξουαλικά νήπια μεταξύ των ετών 2020 και 2022. Την Τρίτη (28.04.2026) βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Δικαστήριο στο Βέλγιο καταδίκασε την Τρίτη την άλλοτε παιδοκόμο σε ποινή κάθειρξης 10 ετών για τον βιασμό και τις σεξουαλικές επιθέσεις που διέπραξε μαζί με τον τότε σύντροφό της σε βάρος παιδιών του παιδικού σταθμού στον οποίο εργαζόταν.

Ο πρώην σύντροφός της, ηλικίας 41 ετών, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 12 ετών από το πλημμελειοδικείο των Βρυξελλών.

Και οι δύο κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό, επίθεση στη σεξουαλική ακεραιότητα παιδιών, όπως και κατοχή και διάδοση υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν σε ένα διάστημα δύο ετών σε έναν παιδικό σταθμό που βρισκόταν σε μία από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιουπόλεις των Βρυξελλών.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία εργαζόταν εκεί, επέτρεπε στον σύντροφό της να μπαίνει στον παιδικό σταθμό όπου οι επιθέσεις διαπράττονταν χωρίς κανείς άλλος ενήλικας να είναι παρών.

Το ζευγάρι δημοσίευε στη συνέχεια φωτογραφίες και βίντεο των θυμάτων μέσω των τηλεφώνων τους.

Τα νήπια ήταν ηλικίας από 18 έως 36 μηνών

Τη στιγμή της διπλής σύλληψης, στις αρχές του 2025, η εισαγγελία των Βρυξελλών είχε κάνει λόγο για πέντε παιδιά θύματα, όλα τους «ηλικίας περίπου από 18 έως 36 μηνών».

Εντέλει, η έρευνα κατέδειξε πως τρία παιδιά είχαν πέσει θύματα των ενεργειών του ζευγαριού, ενώ δεν προσκομίστηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τα άλλα δύο, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ζιλιέν Σαρλ, ένας από τους δικηγόρους πολιτικής αγωγής.

Ένα από τα τρία παιδιά ήταν θύμα βιασμού, διευκρίνισε ο ίδιος.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης.

Οι δικαστές έκριναν ότι ο άνδρας επιδείκνυε μία «τάση χειραγώγησης». Στην υπεράσπισή της, η παιδοκόμος ισχυρίστηκε, επίσης, ότι βρισκόταν υπό την επήρεια του τότε συντρόφου της, ένα άλλο επιχείρημα που απέρριψε το δικαστήριο.

«Ήταν αναμφίβολα ο υποκινητής, αλλά αυτή ήταν που εργαζόταν στον παιδικό σταθμό… χωρίς αυτόν, ίσως να μην υπήρχε ιδέα, αλλά χωρίς αυτήν, δεν θα είχε γίνει η εκτέλεση», σχολίασε ο δικηγόρος στο RTBF μετά την ετυμηγορία.

Οι δύο καταδικασμένοι έχουν προθεσμία ενός μηνός για να ασκήσουν έφεση.