Διαφωνούν για την επίθεση στη Σ. Αραβία, συμφωνούν ότι μυρίζει μπαρούτι στον Περσικό

Ο υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στρατιωτικός συνασπισμός που μάχεται εναντίον του κινήματος Χούτι στην Υεμένη δήλωσε σήμερα πως η επίθεση σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκε με ιρανικά όπλα και δεν προήλθε από την Υεμένη, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα.

Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού Τούρκι αλ-Μάλικι είπε σε συνέντευξη Τύπου στο Ριάντ πως η έρευνα για την επίθεση, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η ομάδα Χούτι, συνεχίζεται και οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν την τοποθεσία εκτόξευσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

"This strike didn't come from Yemen territory as the Huthi militia are pretending," Maliki saidhttps://t.co/Bbj0DijDSp

— The Peninsula (@PeninsulaQatar) September 16, 2019