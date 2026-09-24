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Δικαστική ήττα για Ντόναλντ Τραμπ: Αντισυνταγματικός ο αποκλεισμός CNN, MS NOW και Politico

Επιστρέφουν στον Λευκό Οίκο οι δημοσιογράφο του CNN, MS NOW και Politico
MS Now correspondent Akayla Gardner reports outside the White House grounds after President Donald Trump banned MS Now, CNN, and Politico in a Truth Social post, in Washington, D.C., US, September 20, 2026. REUTERS/Annabelle Gordon
Η ανταποκρίτρια του MS Now, Akayla Gardner, μεταδίδει έξω από τον Λευκό Οίκο, αφού ο Πρόεδρος Tραμπ απέκλεισε το MS Now, το CNN και το Politico με ανάρτησή του στο Truth Social / REUTERS/Annabelle Gordon
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Οι δημοσιογράφοι του CNN, MS NOW και Politico επιστρέφουν στον Λευκό Οίκο μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή την Πέμπτη (24.09.2026) που διέταξε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αποκαταστήσει την πρόσβαση τους.

Ο δικαστής έκρινε πως η απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στα τρία μέσα είναι πιθανότατα αντισυνταγματική, έτσι πρέπει οι δημοσιογράφοι των CNN, MS NOW και Politico να επιστρέψουν στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Reuters.

Η απόφαση αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Τραμπ, σε μία από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις του με τα μέσα ενημέρωσης. Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τιμ Κέλι εξέδωσε την απόφαση στο πλαίσιο προσφυγής που είχαν καταθέσει τα τρία ειδησεογραφικά μέσα, αμφισβητώντας την απαγόρευση που ανακοίνωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου στις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ είχε γράψει στο Truth Social ότι τα τρία μέσα «δεν θα πρέπει να μπορούν να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ», ενώ στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης επιχείρησαν να δικαιολογήσουν την απαγόρευση επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφάλειας.

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