Νταϊάνα: «Ο άνδρας μου είναι ερωτευμένος με τον προσωπικό του βοηθό» – Η άγνωστη εξομολόγηση στον αδελφό της

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή από την περίοδο που προηγήθηκε του διαζυγίου της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του τότε πρίγκιπα Καρόλου αποκαλύπτει ο αδελφός της, Τσαρλς Σπένσερ, μέσα από τα νέα του απομνημονεύματα.

Στο βιβλίο του «Swan Song: Diana, My Sister», που κυκλοφόρησε στις 22 Σεπτεμβρίου, ο Σπένσερ αναφέρεται σε μια προσωπική συζήτηση που είχε με την αδελφή του πριγκίπισσα Νταϊάνα στις αρχές της δεκαετίας του 1990, σε μια περίοδο κατά την οποία ο γάμος της με τον Κάρολο βρισκόταν ήδη σε βαθιά κρίση.

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Όπως περιγράφει, οι δυο τους γευμάτιζαν στο γνωστό εστιατόριο San Lorenzo στο Λονδίνο, όταν η Νταϊάνα τού αποκάλυψε ότι σκεφτόταν να χωρίσει από τον Κάρολο.

Ο αδελφός της, σύμφωνα με την αφήγησή του, εξέφρασε την ανησυχία του για τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης σε ένα ενδεχόμενο διαζύγιο.

Τότε, όπως γράφει ο Σπένσερ, η Νταϊάνα φέρεται να του είπε:« Ο άντρας μου είναι ερωτευμένος με τον προσωπικό του υπηρέτη».

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Ο άνδρας στον οποίο αναφερόταν η Νταϊάνα δεν κατονομάζεται στο βιβλίο.

Ο Σπένσερ δεν υποστηρίζει ότι γνωρίζει την ταυτότητά του, ούτε παρουσιάζει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την αναφορά.

«Θυμάμαι ότι μου το είπε»

Σε νέα συνέντευξή του, ο Τσαρλς Σπένσερ εμφανίζεται βέβαιος για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη συζήτηση πραγματοποιήθηκε.

Όπως εξηγεί, συμπεριέλαβε την αναφορά στα απομνημονεύματά του επειδή θυμάται ότι η αδελφή του τού είχε κάνει τη συγκεκριμένη εξομολόγηση.

Παράλληλα, όμως, δεν επιχειρεί να ερμηνεύσει τα λόγια της ούτε να προσδιορίσει ποιο πρόσωπο μπορεί να εννοούσε.

Η συγκεκριμένη αναφορά καταγράφεται επομένως ως μέρος της προσωπικής μαρτυρίας του Σπένσερ για όσα του είχε εκμυστηρευτεί η αδελφή του και όχι ως ανεξάρτητα επιβεβαιωμένο γεγονός.

Η κρίση στον γάμο Νταϊάνα – Καρόλου

Η αποκάλυψη έρχεται να προστεθεί στις πολλές μαρτυρίες και αναφορές για την ταραχώδη σχέση της Νταϊάνα με τον τότε διάδοχο του βρετανικού θρόνου.

Ο Κάρολος και η Νταϊάνα παντρεύτηκαν το 1981, απέκτησαν δύο γιους, τον Ουίλιαμ και τον Χάρι, και ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 1992, έπειτα από χρόνια προβλημάτων στον γάμο τους.

Τρία χρόνια αργότερα, η Νταϊάνα μίλησε δημόσια για τη σχέση της με τον Κάρολο και τη δική του σχέση με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, στην περίφημη συνέντευξή της στο BBC Panorama.

«Ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στην Καμίλα.

Το διαζύγιο του Καρόλου και της Νταϊάνα οριστικοποιήθηκε το 1996. Η πριγκίπισσα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997.

Η νέα αφήγηση του Τσαρλς Σπένσερ δεν δίνει απάντηση για την ταυτότητα του άνδρα που φέρεται να ανέφερε η Νταϊάνα.

Καταγράφει, ωστόσο, μια ακόμη προσωπική συνομιλία από τα χρόνια κατά τα οποία ο γάμος της με τον Κάρολο είχε εισέλθει σε περίοδο έντονης κρίσης.