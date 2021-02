Δίκη Τραμπ: «Λύγισε» ο Τζέιμι Ράσκιν – Η τραγική ιστορία και η «προσωπική διάσταση» (video)

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν, κατήγορος στη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ στην Γερουσία, αποκάλυψε χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του πως η επίθεση οπαδών του τέως προέδρου στο Καπιτώλιο συνέβη μια μέρα μετά την κηδεία του γιου του.

«Αυτή η δίκη έχει μια προσωπική διάσταση», είπε, αδυνατώντας να συγκρατήσει τους λυγμούς του. «Ελπίζω να υπενθυμίσει στην Αμερική πόσο προσωπική υπόθεση είναι η δημοκρατία», είπε ο Ράσκιν, την πρώτη μέρα της δίκης του τέως προέδρου των ΗΠΑ στην Γερουσία.

Το εκλεγμένο μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων κήδευσε στις 5 Ιανουαρίου τον 25χρονο γιο του, που αυτοκτόνησε μέρες νωρίτερα υποφέροντας από κατάθλιψη.

Rep. Jamie Raskin gave an emotional speech during Trump’s trial today, remembering his late son, whom he buried the day before the attack on the Capitol, and breaking down while talking about being separated from his daughter during the deadly siege https://t.co/aZTWeK7kwF pic.twitter.com/5YIlVVsxL4