Μια δημοσιογράφος στο Ισραήλ παρουσιάζει τις ειδήσεις και έχει όπλο μαζί της, χωρίς αυτό να φαίνεται στην κάμερα βέβαια, ωστόσο η εικόνα «δείχνει» τα μέτρα που έχουν πάρει οι πολίτες μπροστά στον κίνδυνο των τρομοκρατικών επιθέσεων από τη Χαμάς, μετά την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Η δημοσιογράφος είναι η Λίταλ Σέμες, γνωστή στο Ισραήλ για τη δημοσιογραφική της δουλειά και παρουσιάστρια των ειδήσεων του Channel 20. Μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media αποκαλύπτει ότι μαζί με τον ασύρματο του μικροφώνου έχει και όπλο δίπλα.

Μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, όπου οι τρομοκράτες ισλαμιστές εισέβαλαν σε ισραηλινές πόλεις και σκότωναν αθώους ανθρώπους, πολλοί πολίτες του Ισραήλ επιλέγουν να έχουν και όπλα μαζί τους, αφού στη χώρα έχουν αλλάξει και οι κανόνες οπλοφορίας.

Δείτε τη φωτογραφία:

An Israeli news presenter seen here with a gun on her hip during her newscast.



The Hamas terrorist attacks on October 7th are changing arms policies in Israel, with more and more citizens choosing to carry weapons. pic.twitter.com/4Sq2EuqOay