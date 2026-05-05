Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Απόλυτος κυνισμός» η ρωσική εκεχειρία με επιθέσεις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η Ρωσία επέδειξε απόλυτο κυνισμό ζητώντας κατάπαυση πυρός, με αφορμή τον εορτασμό στις 9 Μαΐου της νίκης των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας, μετά από τα συνεχόμενα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία.

«Είναι απόλυτος κυνισμός να ζητά η Ρωσία κατάπαυση πυρός για να πραγματοποιήσει εορτασμούς προπαγάνδας εξαπολύοντας τέτοια πλήγματα με πυραύλους και drones κάθε μέρα», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω ανάρτησης στο Χ.

«Η Ρωσία θα μπορούσε να παύσει πυρ ανά πάσα στιγμή και αυτό θα σταματούσε τον πόλεμο και τη δική μας απάντηση. Η ειρήνη είναι απαραίτητη και χρειάζονται πραγματικά βήματα για την επίτευξή της. Η Ουκρανία θα ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο».

Πέντε οι νεκροί από νυχτερινά ρωσικά πλήγματα

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόμα τραυματίστηκαν στη διάρκεια νυχτερινών ρωσικών επιθέσεων (05.05.2026) που στοχοθέτησαν κυρίως ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία.

Last night, the Russians attacked energy infrastructure in the Poltava region. And they struck again in an especially vile way with a missile when State Emergency Service workers were already at the scene, extinguishing the fire. As of now, dozens of people are reported injured.… pic.twitter.com/ftDb4Rsovk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2026

Ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και 31 τραυματίσθηκαν στην κεντρική ουκρανική περιφέρεια της Πολτάβα, ενώ προκλήθηκε διακοπή στην παροχή αερίου σε χιλιάδες καταναλωτές, ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

Απ’ ευθείας πλήγματα και πτώση συντριμμιών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που καταρρίφθηκαν, αναφέρθηκαν σε δύο τοποθεσίες της περιφέρειας Πολτάβα, δήλωσε μέσω του Telegram ο Βιτάλιι Ντιακίβνιτς.

Μια βιομηχανική επιχείρηση υπέστη ζημιές, πρόσθεσε, ενώ η παροχή αερίου διακόπηκε σε σχεδόν 3.500 καταναλωτές. Σιδηροδρομική υποδομή υπέστη επίσης ζημιές.

Στο μεταξύ, η Ουκρανία επεδίωξε να επιτεθεί σήμερα σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή της ρωσικής πόλης Κιρίσι στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, δήλωσε ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Ντροζντένκο.

«Ο κύριος στόχος του εχθρού ήταν το διυλιστήριο (Kirishinefteorgsintez)», δήλωσε ο Ντροζντένκο προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και οι επιχειρήσεις κατάσβεσης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, δήλωσε.

Σύμφωνα με πηγές στη βιομηχανία, το διυλιστήριο Kirishinefteorgsintez, ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα, επεξεργάσθηκε το 2024 17,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους πετρελαίου (350.000 βαρέλια την ημέρα), που ισοδυναμεί με το 6,6% του συνολικού όγκου προϊόντων διύλισης της Ρωσίας.

Το διυλιστήριο παρήγαγε 2 εκατομμύρια τόνους βενζίνη, 7,1 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, 6,1 εκατομμύρια τόνους πετρέλαιο καύσης και 600.000 τόνους πίσσα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες 289 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.