Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Μήνυμα Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: «Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη – Εδραιώνεται μια νέα ισορροπία στα Στενά του Ορμούζ»

«Η ασφάλεια της ναυτιλίας και της διαμετακόμισης ενέργειας έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους», τονίζει χαρακτηριστικά
Τα Στενά του Ορμούζ
Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ κατηγορώντας τις ΗΠΑ και τους συμμάχους του ότι έχουν θέσει σε κίνδυνο την ναυσιπλοϊα στα Στενά του Ορμπούζ.

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν τόνισε ότι εδραιώνεται μια νέα διαδικασία στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι οι ίδιοι δεν έχουν καν αρχίσει.

«Η νέα ισορροπία στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται σε διαδικασία εδραίωσης», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στο Χ. «Η ασφάλεια της ναυτιλίας και της διαμετακόμισης ενέργειας έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, μέσω της παραβίασης της εκεχειρίας και της επιβολής αποκλεισμού· φυσικά, η κακία τους θα υποχωρήσει. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η διατήρηση του status quo είναι ανυπόφορη για την Αμερική, ενώ εμείς δεν έχουμε καν αρχίσει ακόμα», συνέχισε. 

 

Στο μεταξύ φωτιά ξέσπασε σε πολλά εμπορικά πλοία σε αποβάθρα στο νότιο λιμάνι Νταγιέρ του Ιράν, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δήλωσε ότι δύο εμπορικά φορτηγά πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες στην προβλήτα Βαεζί.

 

Υπενθυμίζεται ότι από τις 13 Απριλίου οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την έναρξη της «Επιχείρησης Ελευθερία», με στόχο το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό να συνδράμει στον απεγκλωβισμό χιλιάδων πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Χώρες του Κόλπου και της Ευρώπης καταδίκασαν την επίθεση σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα των ΗΑΕ, η οποία αποδίδεται στο Ιράν. Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο και δηλώνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση «υψηλής ετοιμότητας» έναντι του Ιράν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
97
89
60
53
53
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η εκεχειρία: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ
Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλούν για επιδείνωση της κρίσης. «Είμαστε πιο κοντά στην επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων απ’ ό,τι ήμασταν πριν από 24 ώρες»
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν
Newsit logo
Newsit logo