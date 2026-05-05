Μήνυμα Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: «Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη – Εδραιώνεται μια νέα ισορροπία στα Στενά του Ορμούζ»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ κατηγορώντας τις ΗΠΑ και τους συμμάχους του ότι έχουν θέσει σε κίνδυνο την ναυσιπλοϊα στα Στενά του Ορμπούζ.

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν τόνισε ότι εδραιώνεται μια νέα διαδικασία στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι οι ίδιοι δεν έχουν καν αρχίσει.

«Η νέα ισορροπία στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται σε διαδικασία εδραίωσης», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στο Χ. «Η ασφάλεια της ναυτιλίας και της διαμετακόμισης ενέργειας έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, μέσω της παραβίασης της εκεχειρίας και της επιβολής αποκλεισμού· φυσικά, η κακία τους θα υποχωρήσει. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η διατήρηση του status quo είναι ανυπόφορη για την Αμερική, ενώ εμείς δεν έχουμε καν αρχίσει ακόμα», συνέχισε.

معادلهٔ‌ جدید تنگهٔ هرمز در حال تثبیت است. امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده است؛ البته شرّشان کم خواهد شد.



خوب می‌دانیم که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است؛ درحالی که ما هنوز حتی شروع هم نکرده‌ایم. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 5, 2026

Στο μεταξύ φωτιά ξέσπασε σε πολλά εμπορικά πλοία σε αποβάθρα στο νότιο λιμάνι Νταγιέρ του Ιράν, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δήλωσε ότι δύο εμπορικά φορτηγά πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες στην προβλήτα Βαεζί.

Iran’s Mehr news reports fires erupted on several vessels in Bandar-e Dayyer in southwestern Iran, adding that the cause of the fire is as of yet unclear. pic.twitter.com/sXkFFcJhq2 — Tzvi Joffre (@TzviJoffre) May 5, 2026

Υπενθυμίζεται ότι από τις 13 Απριλίου οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την έναρξη της «Επιχείρησης Ελευθερία», με στόχο το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό να συνδράμει στον απεγκλωβισμό χιλιάδων πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Χώρες του Κόλπου και της Ευρώπης καταδίκασαν την επίθεση σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα των ΗΑΕ, η οποία αποδίδεται στο Ιράν. Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο και δηλώνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση «υψηλής ετοιμότητας» έναντι του Ιράν.