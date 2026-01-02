Διπλή δολοφονία στο Οχάιο: Νεκροί οδοντίατρος και η σύζυγός του μέσα στο σπίτι τους, τα παιδιά έκλαιγαν μέσα

Νεκροί μέσα στο σπίτι τους βρέθηκαν ένας οδοντίατρος από το Οχάιο και η σύζυγός του, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ενώ τα δύο μικρά παιδιά τους έκλαιγαν αβοήθητα στο εσωτερικό του σπιτιού. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον ύποπτο που φέρεται να τους πυροβόλησε.

Ο οδοντίατρος Σπένσερ Τέπε, 37 ετών, και η σύζυγός του Μονίκ, 39 ετών, εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Γουέιλαντ Παρκ του Κολόμπους, στο Οχάιο την Τρίτη (31.12.2025).

Σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο ABC 6, η αστυνομία ειδοποιήθηκε έπειτα από κλήση γείτονα, ο οποίος ανέφερε ότι άκουγε παιδιά να κλαίνε από το εσωτερικό του σπιτιού και ότι, παρά τα επανειλημμένα χτυπήματα στην πόρτα, κανείς δεν απαντούσε.

Η ανησυχία είχε ήδη ενταθεί, καθώς ο 37χρονος δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του τις προηγούμενες ημέρες. Ο προϊστάμενός του, δρ. Μαρκ Βαλρόουζ, δήλωσε στην αστυνομία ότι η απουσία του ήταν ασυνήθιστη, δεδομένης της συνέπειας που τον χαρακτήριζε.

Ο Σπένσερ Τέπε έφερε πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ η Μονίκ είχε δεχθεί τουλάχιστον μία σφαίρα στο στήθος, σύμφωνα με τα αστυνομικά αρχεία. Οι Αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια παραβίασης του σπιτιού και ότι στον χώρο δεν βρέθηκε πυροβόλο όπλο.

Παράλληλα, η αστυνομία ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο δολοφονίας – αυτοκτονίας και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.