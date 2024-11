Διπλωματικές επαφές Βερολίνου και Μόσχας για την σύλληψη Γερμανού πολίτη – Κατηγορείται για δολιοφθορές στη Ρωσία

Πυρετώδεις είναι οι διπλωματικές επαφές ανάμεσα σε Γερμανία και Ρωσία, με αφορμή την σημερινή (20.11.2024) ανακοίνωση των ρωσικών ομοσπονδιακών αρχών ασφαλείας (FSB) για την σύλληψη Γερμανού πολίτη που κατηγορείται για σαμποτάζ σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

Πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας επιβεβαίωσε την σύλληψη του Νικολάι Γκαϊντούκ, ενός Γερμανού πολίτη τον οποίο η ρωσική Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) συνέλαβε και τον κατηγορεί για δολιοφθορά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία.

Η υπόθεση «χρονολογείται από τον Οκτώβριο» και το γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη «είναι σε επαφή με τις ρωσικές αρχές για το θέμα αυτό», δήλωσε η εκπρόσωπος του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Κάθριν Ντεσάουερ, κατά την διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου.

🇩🇪 A German citizen arrived in Kaliningrad to commit a terrorist attack at a fuel and energy facility



A native of Ukraine and German citizen Nikolai Gaiduk was detained by the FSB (video).



In November 2023, the saboteur had already crossed the border, when he made a cache with… pic.twitter.com/TEWnZCPwQj