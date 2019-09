Διχάζει το twitter η ανάρτηση Τραμπ για Τούνμπεργκ! 32.000 απαντήσεις σε λίγες ώρες!

Ο Ντόναλντ Τραμπ με ένα tweet γεμάτο ειρωνεία έγραψε για την Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Μοιάζει να είναι ένα χαρούμενο κορίτσι με ένα λαμπρό και υπέροχο μέλλον. Χάρηκα πολύ που την είδα!». Από εκείνη την στιγμή και μετά το twitter πήρε “φωτιά” και έχει 32.000 απαντήσεις μέσα σε λίγες ώρες!

«Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται σε μια αθώα νεαρή γυναίκα, είναι εντελώς αποκρουστικό», έγραψε κάποιος χρήστης, ενώ άλλοι συμφωνούσαν πλήρως με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και… κατηγορούσαν την νεαρή Τούνμπεργκ που πάσχει από σύνδρομο Άσπεργκερ, ότι έχει υποστεί «πλύση εγκεφάλου».

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 Σεπτεμβρίου 2019