Όπως σας είχε ενημερώσει έγκαιρα το newsit.gr, αργά το βράδυ της Τρίτης, 20.04.2021 (σ.σ. ώρα Ελλάδος) οι ένορκοι της δίκης του Ντέρεκ Σόβιν, του 45χρονου πρώην αστυνομικού που κατηγορείτο για ανθρωποκτονία, ακούσια ανθρωποκτονία και βιαιοπραγία που προκάλεσε τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, κατέληξαν σε μια απόφαση.

Το μόνο που έμενε ήταν η ανάγνωση της ετυμηγορίας για την τύχη του πρώην αστυνομικού, σε μια από τις πιο σημαντικές δίκες τόσο της νεότερης αμερικανικής Ιστορίας, όσο και της εποχής του Black Lives Matter.

Ενδεικτικό της σημασίας της δίκης, είναι και το ότι όπως ανακοινώθηκε επισήμως από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, παρακολούθησε την ανακοίνωση από την προεδρική κατοικία αλλάζοντας και τον προγραμματισμό του για την ημέρα.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα -ώρα Ελλάδος- το δικαστήριο ανέγνωσε την ετυμηγορία: Οι ένορκοι είπαν με μια φωνή «ένοχος» και για τις τρεις κατηγορίες!

Άνθρωποι που ταυτίστηκαν με το δράμα του 47χρονου, ένα δράμα που αποτυπώθηκε στα μάτια του λίγο πριν πεθάνει κάτω από την ασφυκτική πίεση που του ασκούσαν οι αστυνομικοί, απόψε νιώθουν μόνο ένα πράγμα: Δικαίωση.

Νιώθουν ότι η αδικαιολόγητη αστυνομική βία δεν έμεινε ατιμώρητη. Το κυριότερο όμως, δικαιώθηκε η μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ. Έχασε την ζωή του με τρόπο απάνθρωπο, με τρόπο απίστευτα σκληρό, όμως η παρακαταθήκη που αφήνει μετά την αποψινή εξέλιξη, μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον κόσμο όπως τον γνωρίζουμε.

Στο άκουσμα της ετυμηγορίας, έξαλλοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν έξω από το δικαστικό Μέγαρο στην Μινεάπολη, με συγκεντρωμένους να κορνάρουν και να αγκαλιάζονται φανερά ανακουφισμένοι.

VIDEO of members of the Congressional Black Caucus watching Derek Chauvin being found guilty in death of George Floyd. pic.twitter.com/pQqBpOIE1d