Δούναβης: Συναγερμός! Ανατροπή ποταμόπλοιου με δεκάδες επιβαίνοντες! video

Ένα ουγγρικό ποταμόπλοιο στον Δούναβη στην περιοχή της κεντρικής Βουδαπέστη ανετράπη με δεκάδες επιβαίνοντες, όπως ανέφεραν μέσα ενημέρωσης αργά το βράδυ της Τετάρτης, 29.05.2019. Ο Δούναβης είναι ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία στην ουγγρική πρωτεύουσα και καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι τον διασχίζουν με ποταμόπλοια.

Σε εξέλιξη αυτή την ώρα βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης, με τις πρώτες αναφορές από διεθνή μέσα ενημέρωσης να μιλούν για περίπου 34 ανθρώπους που βρίσκονταν στο ποταμόπλοιο.

Οι άνθρωποι έπεσαν στα παγωμένα νερά του ποταμού, ενώ στο σημείο βρέχει καταρρακτωδώς!

Ισχυρές δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας και του λιμενικού προσπαθούν να εντοπίσουν και να διασώσουν όλους τους επιβαίνοντες του πλοίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει η Washington Post, επικαλούμενη τοπικά ΜΜΕ, κάποιοι από τους επιβαίνοντες έχουν ήδη σωθεί και γίνονται προσπάθειες να εντοπιστούν όλοι σώοι.

Ο ιδιοκτήτης του ποταμόπλοιου δήλωσε πως έχει βυθιστεί.

Bought a boat tour in Budapest, Dunabe river. Entered the boat and announced that tour is cancelled, cz one boat crashed a few minutes earlier, tens of people are lost in the river😕 #RIP #Dunabe #Budapest #boattour pic.twitter.com/LBd6MOEi2S

— Orkhan Rza (@orkhanrzayev) May 29, 2019