Δυρράχιο – Σεισμός: Νέες συγκλονιστικές εικόνες από το διπλό «χτύπημα»!

Εκατόν πέντε τραυματίες: Αυτός είναι ο απολογισμός στην γειτονική Αλβανία, μια μέρα αφότου ο ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, «χτύπησε» το Δυρράχιο.

Δεκάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις που έγιναν αισθητές σε πολλές πόλεις της χώρας, ιδίως στα Τίρανα και στο Δυρράχιο, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός στους κατοίκους.

Στα Τίρανα και στο Δυρράχιο στα σουπερμάρκετ, τα προϊόντα έπεσαν από τα ράφια και σκόρπισαν στο πάτωμα. Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδε σταθμευμένα αυτοκίνητα που είχαν υποστεί ζημιές, καθώς έπεσαν επάνω τους τούβλα από την πρόσοψη ενός κτιρίου. Στο πανεπιστήμιο, ζημιές έχει υποστεί το κτίριο που στεγάζει το τμήμα Γεωλογίας.

«Όλοι οι γείτονες μας βγήκαν έξω ουρλιάζοντας. Ευτυχώς δεν διήρκησε πολύ – περίπου 20 δευτερόλεπτα…Δεν θυμάμαι πιο ισχυρό σεισμό από αυτόν», δήλωσε στο Reuters ένας συνταξιούχος στο Τίρανα, ο 67χρονος Ατζίμ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών USGS, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,6 βαθμών και το επίκεντρό του εντοπίστηκε κοντά στο Δυρράχιο, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Το αλβανικό ινστιτούτο γεωεπιστημών, στην δική του εκτίμηση, ανέφερε ότι ο κύριος σεισμός ήταν 5,8 βαθμών και 11 λεπτά αργότερα σημειώθηκε μετασεισμική δόνηση 5,3 βαθμών.

Η υπουργός Υγείας Ογκέρτα Μαναστιρλίου ανέφερε ότι 68 άνθρωποι περιθάλπηκαν για μικροτραυματισμούς στα Τίρανα και στο Δυρράχιο. Οι περισσότεροι τραυματίστηκαν καθώς βγήκαν πανικόβλητοι τρέχοντας πανικόβλητοι από τα σπίτια τους.

«Λιγότερος αριθμός ανθρώπων πηγαίνει στα νοσοκομεία, έπειτα από τον αρχικό πανικό», δήλωσε η Μαναστιρλίου στους δημοσιογράφους.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μια ακτίνα τουλάχιστον 250 χλιομέτρων και ήταν «ο ισχυρότερος των τελευταίων 20-30 ετών στην Αλβανία», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Στην περιοχή των Τιράνων, 48 σπίτια και τρεις πολυκατοικίες υπέστησαν ρωγμές, ενώ στην περιοχή του Δυρραχίου 42 σπίτια και τέσσερις πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές, δήλωσε η υπουργός Άμυνας Όλτα Τσάκα σε μια συνέντευξη Τύπου. Είκοσι κτίρια υπέστησαν ζημιές σε άλλες περιοχές.

«Το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπήρχε απώλεια ανθρώπινης ζωής» πρόσθεσε.

Η Τσάκα ανέφερε ότι δεν σημειώθηκαν ζημιές σε πετρελαιοπηγές, αναφερόμενη στην περιοχή πετρελαιοπηγών Φίερ.

Ο Αλβανός πρόεδρος Ιλίρ Μέτα, σύμφωνα με τον ιστότοπο AlbaniaDailyNews, πήγε στο Δυρράχιο για να ενημερωθεί για την κατάσταση και ζήτησε από τους πολίτες να επιδείξουν ψυχραιμία.

Φωτογραφίες: Reuters.