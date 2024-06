Δυτική Όχθη: Βίντεο με Ισραηλινούς να έχουν δέσει Παλαιστίνιο τραυματία σε τζιπ και να τον περιφέρουν

Το βίντεο ντοκουμέντο από τη Δυτική Όχθη, προκαλεί θύελλα αντιδράσεων. Καταδικάζει τα όσα έγιναν ο ισραηλινός στρατός. Ο Παλαιστίνιος είχε τραυματιστεί σε επιδρομή.

Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έδεσαν και περιέφεραν έναν τραυματία Παλαιστίνιο πάνω στο καπό ενός στρατιωτικού τζιπ μετά από μια επιδρομή στην Τζενίν, κατεχόμενη πόλη στη Δυτική Όχθη. Το βίντεο ντοκουμέντο είναι αδιάψευστος μάρτυρας των όσων έγιναν και προκαλούν αντιδράσεις. Για το όλο θέμα πήρε θέση και ο στρατός του Ισραήλ, που καταδίκασε τα όσα έγιναν.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύεται από το Reuters δείχνει έναν Παλαιστίνιο κάτοικο της Τζενίν, τον Μουτζάχεντ Αζμί, δεμένο πάνω στο καπό του τζιπ, καθώς το τελευταίο περνάει δίπλα από δύο ασθενοφόρα.

Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αντάλλαξαν πυρά τραυματίζοντας έναν ύποπτο και τον συνέλαβαν. Στη συνέχεια, στρατιώτες παραβίασαν το στρατιωτικό πρωτόκολλο, υπογραμμίζει η ανακοίνωση. «Ο ύποπτος συνελήφθη από τις δυνάμεις που τον έδεσαν πάνω σε ένα όχημα», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο στρατός τόνισε ότι η «συμπεριφορά των στρατιωτών στο βίντεο του περιστατικού δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες» του ισραηλινού στρατού και ότι το περιστατικό θα διερευνηθεί και θα ληφθούν μέτρα. Το άτομο μεταφέρθηκε σε γιατρούς για να λάβει θεραπεία, τόνισε ο στρατός.

