Η τηλεοπτική εκπομπή Antiques Roadshow «παίζει» στην βρετανική τηλεόραση και έχει ως θέμα τις αντίκες. Λάτρεις του… σπορ ταξιδεύουν σε διάφορα σημεία της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό, ψάχνοντας διάφορους «θησαυρούς». Όχι, όμως, ένα… κεφάλι σκύλου!

Διότι αυτό έδειξε η εκπομπή λίγο πριν το φινάλε της χθες, Κυριακή 16.09.2018, αφήνοντας εμβρόντητους εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές!

Η παρουσιάστρια, Fiona Bruce, επισκέφθηκε το Μουσείο Τεχνολογίας στο Λέστερ. Στο τέλος του επεισοδίου, στέκεται πάνω από μία παλιά βαλίτσα, πριν βγάλει από μέσα το κεφάλι ενός κυνηγόσκυλου!

«Το βραβείο για το πιο παράξενο αντικείμενο της ημέρας, μου είπαν, παίρνει αυτό που βρίσκεται στην βαλίτσα. Δεν το έχει ξαναδεί, θα το δω μαζί σας. Είστε έτοιμοι;», λέει και ανοίγει την βαλίτσα.

Βλέποντας το… περιεχόμενο συμπληρώνει: «Είστε αλήθεια έτοιμοι;«.

Η ίδια έδειχνε σοκαρισμένη, όπως φυσικά και όλοι γύρω της, όταν κατάλαβαν τι περιείχε η βαλίτσα.

Μάλιστα, μια γυναίκα ακούστηκε να λέει: «Αυτό δεν είναι ωραίο», με την παρουσιάστρια να συμφωνεί (σ.σ. σάμπως μπορούσε να κάνει διαφορετικά;).

