Τεράστια είναι η βοήθεια που έχει προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα περισσότεροι από 350 πυροσβέστες, 50 οχήματα και 12 αεροσκάφη έχουν επιστρατευτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συνδράμουν στην καταπολέμηση των πυρκαγιών στην Ελλάδα, αναφέρει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρ. Twitter), ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μπάλας Ουζβάρι.

«Ενώ η καλοκαιρινή περίοδος φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της, οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται σε όλη την ήπειρο. Μία ντουζίνα αεροσκάφη, πάνω από 350 πυροσβέστες, πάνω από 50 οχήματα κινητοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσουν στη μάχη με τις φλόγες σε όλη την Ελλάδα».

While the summer season ☀️ is slowly coming to an end, wildfires continue to rage across the continent 🔥 🔥



➡️A dozen aircraft ✈️

➡️Over 350 firefighters 👩🏻‍🚒

➡️More than 50 vehicles 🚒 …



…mobilised by @EU_Commission 🇪🇺 are helping to battle the flames across Greece 🇬🇷 pic.twitter.com/fykVW33xoZ