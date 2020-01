Εγκληματίες! Η τουρκική ακτοφυλακή εμβολίζει λέμβο με πρόσφυγες

Μέσα στη λέμβο ήταν πρόσφυγες από τη Συρία, οι οποίοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά για να παραδοθούν. Οι Τούρκοι όμως δεν τους προειδοποίησαν και προέβησαν στον εμβολισμό της λέμβου.

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο βίντεο ανέβασαν στο διαδίκτυο Κούρδοι που εκδιώχθηκαν από το Αφρίν στην επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας».

VIDEO: Footage circulating on social media appears to show the moment a Turkish coast guard ship deliberately rams a boat full of refugees. pic.twitter.com/4kNNix0AAe

— Conflict News (@Conflicts) January 19, 2020