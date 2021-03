Έγκυος για τρίτη φορά η Γκαλ Γκαντότ – Η γλυκιά οικογενειακή ανάρτηση

Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της ζει η Ισραηλινή ηθοποιός και μοντέλο, Γκαλ Γκαντότ, καθώς ανακοίνωσε πως είναι και πάλι έγκυος.

Η πανέμορφη Γκαλ Γκαντότ έχει ήδη αποκτήσει με τον σύζυγό της, Γιάρον Βερσάνο, δύο κόρες, την Μάγια και την Άλμα.

Πλέον, με μια ανάρτηση στο Twitter, ενημέρωσε πως στην οικογένειά τους θα προστεθεί και νέο μέλος!

Στην φωτογραφία απεικονίζεται η ίδια, εκθαμβωτική και χωρίς ίχνος μακιγιάζ, με τον άντρα της και τα δυο παιδιά τους, ενώ ο Γιάρον Βερσάνο της χαϊδεύει στοργικά την κοιλιά.

«Πάμε και πάλι», γράφει στο σχόλιό της, το οποίο συνοδεύει με μια καρδιά και… ένα μάτι.

Here we go again ❤✋🏻🧿@JaronVarsano pic.twitter.com/q7T60wA10R