Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μια φωτογραφία που δείχνει έναν τουρίστα στην Κίνα να επιχειρεί να διασχίσει μια γυάλινη γέφυρα την ώρα που κάποια τμήματά της διαλύονται λόγω των ισχυρών ανέμων. Ο άντρας, όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, «κρεμόταν» για αρκετή ώρα στα 100 μέτρα, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Η φωτογραφία του τουρίστα κυκλοφόρησε αρχικά στο κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, συγκεντρώνοντας πάνω από 4 εκατομμύρια views. Τον δείχνει να κρατιέται στα 100 μέτρα ύψος αφότου οι ισχυροί άνεμοι διέλυσαν κάποια από τα γυάλινα τμήματα της γέφυρας. Σύμφωνα δημοσιεύματα ο ο άντρας εγκλωβίστηκε στη γέφυρα για κάποιο χρονικό διάστημα και κατάφερε να συρθεί με ασφάλεια με τις οδηγίες πυροσβεστών.

Στη συνέχεια ο άτυχος τουρίστας, όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και έλαβε ψυχολογική υποστήριξη καθώς ήταν σε κατάσταση σοκ.

