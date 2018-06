Είναι επίσημο: 16 Ιουλίου στο Ελσίνκι η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Το μεγάλο ραντεβού επιβεβαιώθηκε: 16 Ιουλίου όλος ο κόσμος θα στρέψει το βλέμμα του στο Ελσίνκι. Γιατί εκεί θα συναντηθούν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο ομόλογός του της Ρωσίας, Βλαντιρίμ Πούτιν.

Η συνάντηση των δυο ηγετών ανακοινώθηκε ταυτόχρονα τόσο από τον Λευκό Οίκο όσο και από το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ρωσικής προεδρίας, Τραμπ και Πούτιν θα συζητήσουν τις αμερικανο-ρωσικές σχέσεις και διεθνή ζητήματα.

Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου ήταν μερικές λέξεις: «Όπως συμφωνήθηκε, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν στο Ελσίνκι στις 16 Ιουλίου. Οι δυο πρόεδροι θα συζητήσουν για τις ρωσο-αμερικανικές σχέσεις και την περαιτέρω ανάπτυξή τους, καθώς επίσης και διεθνή ζητήματα«.

Vladimir Putin will have a meeting with US President Donald Trump on July 16 in Helsinki https://t.co/Xkfkv9EidZ

— President of Russia (@KremlinRussia_E) June 28, 2018