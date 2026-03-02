«Είναι τυραννία να μην ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και να φοβάσαι μήπως πέσει κάποιο drone» λέει Έλληνας στο Ντουμπάι

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα απλό ταξίδι αναψυχής στο Ντουμπάι μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε μια εμπειρία αγωνίας και ψυχολογικής πίεσης για έναν Έλληνα τουρίστα, ο οποίος βρέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τη στιγμή που η ένταση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν κλιμακωνόταν επικίνδυνα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Μάνος έφτασε το Σάββατο το μεσημέρι (28/2/2026) στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι για να επισκεφτεί το Ντουμπάι, λίγο πριν το Ιράν χτυπήσει την περιοχή. Όπως περιγράφει, σχεδόν αμέσως μετά την άφιξή του, η ατμόσφαιρα άλλαξε δραματικά.

«Μόλις κατεβήκαμε από το αεροπλάνο άρχισαν να χτυπούν τα κινητά μας με ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης. Περνούσαν μαχητικά αεροσκάφη από πάνω μας και ακούσαμε ότι είχε γίνει έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο. Εκείνη τη στιγμή καταλάβαμε ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει», λέει.

Από το Άμπου Ντάμπι μεταφέρθηκε στο Ντουμπάι, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο του. Το βράδυ της ίδιας ημέρας ακούστηκαν νέες, ισχυρές εκρήξεις, μία εκ των οποίων, όπως αναφέρει, προερχόταν από το αεροδρόμιο που βρίσκεται σχετικά κοντά στο ξενοδοχείο του. «Χτύπησαν ξανά τα κινητά με ειδοποιήσεις. Ακούσαμε μια πολύ δυνατή έκρηξη και επικράτησε πανικός. Πολλοί κατέβηκαν στα υπόγεια και στα γκαράζ του ξενοδοχείου, άλλοι στάθηκαν στις σκάλες. Κι εμείς κινηθήκαμε προς τα κάτω για να προστατευτούμε».

Μια νύχτα πολύ δύσκολη για όλους όσοι βρισκόταν εκεί με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί και την αγωνία να αυξάνεται. «Ήμασταν 24 ώρες στην τσίτα. Δεν υπήρχε ύπνος. Είναι ψυχολογική τυραννία να μην ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και να φοβάσαι μήπως έρθει κάποιο drone ή κάποια ρουκέτα. Η αβεβαιότητα είναι αυτό που σε καταβάλλει περισσότερο». Όπως εξηγεί, το πιο δύσκολο δεν είναι μόνο ο ήχος των εκρήξεων, αλλά η αίσθηση ότι «δεν γνωρίζεις τι θα ακολουθήσει» λέει στο newsit.gr.

Μάλιστα όπως αναφέρει ο Μάνος στο ξενοδοχείο που μένει υπάρχουν αρκετοί Έλληνες και βρίσκονται όλοι σε διαρκεί επικοινωνία μεταξύ τους. «Έχουμε βρεθεί πέντε-έξι διαφορετικές ελληνικές παρέες μόνο εδώ. Όταν ακούς ελληνικά νιώθεις μια ανακούφιση. Ανταλλάξαμε τηλέφωνα και στοιχεία για να μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον αν χρειαστεί». Οι μετακινήσεις είναι περιορισμένες, καθώς, όπως αναφέρει, τους έχει ζητηθεί να αποφεύγουν άσκοπες εξόδους και παραμένουν εντός του ξενοδοχείου.

Η επικοινωνία με την ελληνική πρεσβεία, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν δύσκολη τις πρώτες ώρες. «Χθες προσπαθούσαμε όλη μέρα να επικοινωνήσουμε και δεν τα καταφέραμε. Υπήρχε χάος και δεν υπήρχε καθοδήγηση. Από το βράδυ και μετά μπορέσαμε να μιλήσουμε μαζί τους και σήμερα απάντησαν άμεσα, αλλά η αρχική έλλειψη ενημέρωσης μας δημιούργησε μεγάλη ανασφάλεια».

Ο φόβος παραμένει. «Ο κόσμος είναι φοβισμένος. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να ξημερώσει» συμπληρώνει ο Μάνος. Ο ίδιος έχει προγραμματισμένη επιστροφή στην Ελλάδα την Τετάρτη, ωστόσο δεν κρύβει την επιθυμία του να επιστρέψει νωρίτερα εφόσον υπάρξει δυνατότητα. «Αν μπορούσα να φύγω τώρα, θα το έκανα. Το μόνο που θέλω είναι να επιστρέψω στην πατρίδα μου με ασφάλεια».