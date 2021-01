Εισβολή στο Καπιτώλιο: Προεδρική χάρη ζητά o «Σαμάνος QAnon» γιατί… ανταποκρίθηκε στο στο κάλεσμα του Τραμπ

Προεδρική χάρη ζητά o «Σαμάνος QAnon» για τα όσα συνέβησαν στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου. Ο ένθερμος οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ και της συνωμοσίας QAnon υποστηρίζει πως απλά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ.

Ο 33χρονος Jacob Angeli είναι ίσως ο εισβολέας στο Καπιτώλιο που συζητήθηκε όσο κανένας άλλος. Ο «Σαμάνος QAnon» με το στήθος του γυμνό και με πολλά τατουάζ, με το πρόσωπό του βαμμένο με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και το γούνινο καπέλο με τα κέρατα στο κεφάλι ήταν παντού μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν την 6η Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το ABCNews και το CNNi, o 33χρονος μέσω του δικηγόρου του ζητά προεδρική χάρη για την εμπλοκή του στα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο καθώς, όπως υποστηρίζει, απλά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Capitol riot suspect Jacob Chansley, known as the “Qanon shaman,” is asking for a pardon from President Trump, saying he believed Trump had invited him to enter the Capitol, says his attorney.



