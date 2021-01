Καπιτώλιο: «Ψεκασμένος» συνωμοσιολόγος και αποτυχημένος ηθοποιός ο «Μπλεκ»

Ο οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ και εισβολέας στο Καπιτώλιο που συζητήθηκε όσο κανένας άλλος είναι ο Jacob Angeli ο οποίος είναι μόλις 33 ετών και φυσικά είναι υποστηρικτής της συνωμοσιολογικής θεωρίας QAnon.

Ο συγκεκριμένος άνδρας με το στήθος του γυμνό και με πολλά τατουάζ, με το πρόσωπό του βαμμένο με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και το γούνινο καπέλο με τα κέρατα στο κεφάλι ήταν παντού μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν την 6η Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο.

Ποιος όμως είναι πραγματικά ο 33χρονος Αμερικανός που τα τελευταία 24ωρα έχει γίνει viral στα social media; Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, o Jacob Angeli Chansley – αυτό είναι το πραγματικό του όνομα – είναι 33 ετών και μένει από τον Ιανουάριο του 2019 με την 56χρονη μητέρα του, Μάρθα, στην Αριζόνα.

‘QAnon Shaman’ is a 33-year-old failed actor who lives with his mom https://t.co/yBmoEJ44Gs