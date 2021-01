Καπιτώλιο: Η στιγμή της εισβολής και οι εικόνες που λάβωσαν την δημοκρατία (video)

Αν ένας άνθρωπος ξυπνούσε σήμερα από βαθύ κώμα και δεν γνώριζε τι έχει συμβεί στον κόσμο, εκτός από το σοκ που θα πάθαινε όταν θα μάθαινε ότι έχουμε πανδημία, θα ενημερωνόταν και για τα πρωτοφανή γεγονότα με την εισβολή στο Καπιτώλιο από εξαγριωμένους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Και αν ήθελε να μάθει σε λίγα λεπτά όλα όσα έγιναν κατά την διάρκεια της χθεσινής νύχτας θα αρκούσε να δει το βίντεο του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου itv το οποίο θα έπρεπε να διδάσκεται στις σχολές δημοσιογραφίας.

Μέσα σε 7 λεπτά ο ανταποκριτής του καναλιού στην Ουάσινγκτον, Ρόμπερτ Μουρ, περιέγραψε τα δραματικά γεγονότα από την εισβολή στο Καπιτώλιο και μετά. Μπήκε μαζί με τους διαδηλωτές στο Καπιτώλιο και λεπτό προς λεπτό περιέγραφε την πορεία των γεγονότων. Οι εικόνες και η περιγραφή τους είναι πραγματικά συγκλονιστικές.

Watch @robertmooreitv ‘s report from inside the Capitol building as the extraordinary events unfolded in Washington DC https://t.co/krCQf1uQbx pic.twitter.com/SiWbzF5Nzs

Από την χθεσινή εισβολή ξεχώρισαν και άλλα στιγμιότυπα που θα μείνουν στην ιστορία. Όπως αυτό του απόλυτου τρόμου μέσα στην ολομέλεια με όσους βρίσκονταν μέσα να έχουν ταμπουρωθεί κάτω από τα καθίσματα.

Shocking video taken from the gallery inside the House Chambers as chaos unfolds. #Capitol pic.twitter.com/Cr5wVEtdap

Όπως και οι κρεμάλες που στήθηκαν έξω από το Καπιτώλιο

Και τα πρώτα πλάνα από την εισβολή τα οποία πραγματικά έκαναν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να μην πιστεύουν στα μάτια τους.

More footage from inside the #Capitol today. I believe we were the first crew inside for some time. Had a first hand view of the chaos and the fury @itvnews pic.twitter.com/nyZtoc4IP3