Εκλογές ΗΠΑ: Έγραψε ιστορία η Σάρα ΜακΜπράιντ – Έγινε η πρώτη τρανς Γερουσιαστής

Έγραψε ιστορία η Σάρα ΜακΜπράιντ καθώς γίνεται η πρώτη τρανς που εκλέχθηκε στη Γερουσία, με 86% των ψήφων να είναι εξ αποστάσεως.

Η ίδια δηλώνει θερμή υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και ήταν και το πρώτο ανοιχτά τρανς άτομο που εργάστηκε στον Λευκό Οίκο όταν ήταν πρόεδρος ο Μπαράκ Ομπάμα.

Να σημειωθεί πως η Σάρα ΜακΜπράιντ το 2013 δούλευε στην προεκλογική καμπάνια του Μπο Μπάιντεν, του γιου του Τζο που έχασε τη ζωή του από καρκίνο.

I just had the privilege of voting for myself in the general election.



To anyone who worries that their truth and their dreams are mutually exclusive, know that change is possible. Know that your voice matters. Know that you can do this, too. ? pic.twitter.com/2B4ZMpPony