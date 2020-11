Εκλογές ΗΠΑ: «Βομβαρδίζει» με μηνύσεις ο Τραμπ και «αυτοανακηρύσσεται νικητής»!

Προτού συμπληρωθούν 24 ώρες από τη στιγμή που έκλεισαν οι κάλπες για τις προεδρικές εκλογές και ενώ η καταμέτρηση ακόμη συνεχίζεται σε πολλές Πολιτείες, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δείχνει να… παίρνει απόφαση πως δεν θα ανανεωθεί η θητεία του στον Λευκό Οίκο και κάνει αυτό που περιμέναμε:

Ξεκινά δικαστικό αγώνα για να μην μετρήσουν ψήφοι τις οποίες ο ίδιος θεωρεί άκυρες (!) την ώρα που το στρατόπεδο των Δημοκρατικών εμφανίζεται ανακουφισμένο από τη διαφαινόμενη νίκη του Τζο Μπάιντεν σε Πολιτείες-κλειδιά.

Το προεκλογικό επιτελείο του Τραμπ ανακοίνωσε αρχικά ότι προσφεύγει στα δικαστήρια στο Γουισκόνσιν, μια Πολιτεία που φαίνεται να την κερδίζει οριακά ο Μπάιντεν. Η διαφορά των δύο υποψηφίων είναι μικρότερη του 1%, σύμφωνα με τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα (με ενσωματωμένο το 99% των ψήφων). Οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν να γίνει επανακαταμέτρηση και ζήτησαν από τα τοπικά δικαστήρια να ελεγχθούν ξανά οι ψήφοι που έχουν ήδη καταμετρηθεί.

Το Γουισκόνσιν είναι η δεύτερη Πολιτεία-κλειδί που χάνει ο Τραμπ, μετά την Αριζόνα. Στο Μίσιγκαν, οι Ρεπουμπλικάνοι ζητούν να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων και να μπορέσουν να ελέγξουν «εκείνα τα ψηφοδέλτια που ανοίχτηκαν και καταμετρήθηκαν ενώ εμείς δεν είχαμε ουσιαστική πρόσβαση», όπως ανέφεραν.

Παρόμοιο είναι και το αίτημα στην Πενσιλβάνια: προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να σταματήσει «προσωρινά» η καταμέτρηση των ψήφων, μέχρι να υπάρξει «ουσιαστική διαφάνεια», όπως λένε, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς αξιωματούχους ότι «κρύβουν» τη διαδικασία από τους Ρεπουμπλικάνους παρατηρητές.

Ο ίδιος ο Τραμπ απείλησε κατά τη διάρκεια της νύχτας να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, αμφισβητώντας την ακεραιότητα του εκλογικού συστήματος. Σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και σε διάφορα ενημερωτικά μέσα που τον στηρίζουν κυκλοφορούν φήμες για παρατυπίες και απάτες. Μια στρατιά δικηγόρων είναι επί ποδός πολέμου.

Σε μια διπλή ανάρτηση που “μάρκαρε” ως παραπληροφόρηση σε… χρόνο dt το Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ “δηλώνει” νικητής σε Πενσιλβάνια, Τζόρτζια και Βόρεια Καρολίνα! Επίσης “δηλώνει” νικητής στο Μίσιγκαν “αν υπήρξε ένας μεγάλος αριθμός ψήφων που μυστικά πετάχτηκαν όπως μεταδόθηκε ευρέως”!

…..there was a large number of secretly dumped ballots as has been widely reported!