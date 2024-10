Εκλογές στη Γεωργία: Διεθνή έρευνα για το αποτέλεσμα ζητά η πρόεδρος της χώρας

Διεθνείς πιέσεις και έρευνα για τις εκλογές στη Γεωργία ζητά η πρόεδρος, Σαλομέ Ζουραμπισβίλι. Οι κάλπες ανέδειξαν νικητή το φιλορωσικό κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο».

Η πρόεδρος της Γεωργίας, Σαλομέ Ζουραμπισβίλι ζήτησε την Τρίτη (29.10.2024) τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της 26ης Οκτωβρίου, το οποίο καταγγέλλει ως νοθευμένο.

Η Εκλογική Επιτροπή ανακήρυξε νικητή των εκλογών το κυβερνών φιλορωσικό κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» με το 54%. Η συνασπισμένη φιλοδυτική αντιπολίτευση απέρριψε το εκλογικό αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε και χιλιάδες οπαδοί της διαδήλωσαν μπροστά από την έδρα του κοινοβουλίου στην Τιφλίδα την 28η Οκτωβρίου.

«Οι εκλογές κλάπηκαν», δήλωσε η φιλοευρωπαία Γεωργιανή πρόεδρος στο ραδιοφωνικό δίκτυο Rfi.

Αλλά, όταν ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο μερικής επανακαταμέτρησης των ψήφων από την Εκλογική Επιτροπή, η Σαλομέ Ζουραμπισβίλι εμφανίσθηκε επιφυλακτική: «…δεν περιμένω τίποτε από την Εκλογική Επιτροπή, η οποία βρίσκεται τελείως στα χέρια του κόμματος που βρίσκεται στην εξουσία».

ΦΩΤΟ REUTERS/Irakli Gedenidze

«Αλλά ένας δρόμος, με την βοήθεια και την υποστήριξη των ευρωπαίων και των Αμερικανών εταίρων μας…θα ήταν αυτό να υποστηριχθεί από μία διεθνή έρευνα», είπε ζητώντας «πολύ ισχυρή πίεση της διεθνούς κοινότητας επί των αρχών (της Γεωργίας) για να αποδεχθούν την πραγματική και πλήρη επανεξέταση των αποτελεσμάτων» των εκλογών. Άλλο ενδεχόμενο θα ήταν, σύμφωνα με την πρόεδρο, η επανάληψη των εκλογών.

Following detailed analysis of alleged electoral fraud (involving voter intimidation and vote-buying) in #Gvote24 by local, independent election observers, people took to the streets of Tbilisi to protest against what increasingly looks like an illegitimate election result. pic.twitter.com/Cm7NrsY48C