Εκλογές στη Βρετανία: Καταιγιστική νίκη Τζόνσον δίνουν τα exit poll

Όχι απλά νίκη αλλά αυτοδυναμία στους Συντηρητικούς του Μπόρις Τζονσον δίνουν τα αποτελέσματα των exit poll μετά το κλείσιμο της κάλπης στην Βρετανία σε μια από τις ιστορικότερες εκλογικές αναμετρήσεις στην χώρα. Το κόμμα των Συντηρητικών παίρνει 368 έδρες έναντι 191 του κόμματος των Εργατικών.

Το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα κερδίζει 55 έδρες ενώ οι Φιλελευθέροι Δημοκράτες 13.

Η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη του αναμενόμενου παρά την κακοκαιρία σε όλη την Βρετανία. Από το πρωί οι ουρές ήταν μεγάλες στα εκλογικά κέντρα. Αν τελικά και το αποτέλεσμα της κάλπης είναι ίδιο με αυτό του exit poll αυτό θα σημαίνει ότι οι Βρετανοί ψήφισαν με χέρια και με πόδια Βrexit.

Αν επιβεβαιωθούν επίσης τα exit poll τότε οι Συντηρητικοί θα έχουν ανεβάσει την δύναμη τους κατά 50 έδρες και οι εργατικοί του Κόρμπιν θα έχουν πάθει πανωλεθρία χάνοντας 71 έδρες!

Για να έχει ένα κόμμα την πλειοψηφία στην βρετανική Βουλή απαιτούνται 326 από τις 650 έδρες.

Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες επτά ώρες.

Αν επιβεβαιωθούν τα exit poll ο Μπόρις Τζόνσον είναι κοντά στο να πετύχει τη μεγαλύτερη νίκη σε εκλογές στη Βρετανία από την εποχή της Μάργκαρετ Θάτσερ.

Μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα όπως το sky news χρησιμοποιούν ως εργαλείο άμεσης ενημέρωσης τα social media

#ElectionSocial is live!

We’ll have the latest reaction from social media, exclusive behind the scenes content and key election moments as they happen!

And we want you to be involved too! You can ask us questions all night, and take part in polls! 👇 https://t.co/3iQwxKIEi5

— Sky News (@SkyNews) 12 Δεκεμβρίου 2019