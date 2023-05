Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πανηγύρισε την τρίτη του νίκη στις εκλογές και το γιόρτασε ερμηνεύοντας ένα ερωτικό τραγούδι.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο νικητής των εκλογών στην Τουρκία, πριν απευθυνθεί στο κοινό του στην Κωνσταντινούπολη και μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων ερμήνευσε ένα ερωτικό τραγούδι ξεσηκώνοντας τους ψηφοφόρους του.

Το ίδιο τραγούδι είχε τραγουδήσει ο Ερντογάν και στην Άγκυρα την περασμένη εβδομάδα.

Στο τραγούδι αναφέρεται: «Σε αυτούς που ακούνε και σε αυτούς που δεν ακούνε – Σε αυτούς που ρωτάνε και σε αυτούς που δεν ρωτάνε – Την αγαπώ. Την αγαπώ τόσο πολύ».

If you would like to listen to Erdogan’s singing lol pic.twitter.com/K99ME0BYbe