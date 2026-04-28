Τραγωδία στην Ινδονησία: 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από σύγκρουση τρένων

Σύγκρουση τρένων στην Ινδονησία
Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ινδονησία μετά την σύγκρουση δύο τρένων που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες.

Από την σύγκρουση των τρένων κοντά στην πρωτεύουσα Τζακάρτα της Ινδονησίας 14 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πολλοί είναι οι τραυματίες.

«Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα (…) έχουν επιβεβαιωθεί 14 θάνατοι», ανέφερε η εταιρεία, διευκρινίζοντας πως διακομίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομεία άλλοι 84 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την Άννα Πούρμπα, εκπρόσωπο της ινδονησιακής δημόσιας επιχείρησης σιδηροδρόμων KAI, δύο άνθρωποι, ακόμη στη ζωή, παραμένουν παγιδευμένοι στις παραμορφωμένες λαμαρίνες βαγονιού.

Το δυστύχημα έγινε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Μπεκάσι Τιμούρ, κάπου 25 χιλιόμετρα ανατολικά της ινδονησιακής πρωτεύουσας.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Τζακάρτα Άσεπ Έντι Σουχέρι εξήγησε ότι συρμός μεγάλων αποστάσεων συγκρούστηκε με το τελευταίο βαγόνι, αποκλειστικά για γυναίκες, συρμού του προαστιακού σιδηροδρόμου, ο οποίος ήταν ακινητοποιημένος.

 

Μέχρι στιγμής είναι γνωστό ότι το δυστύχημα είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 81, είπε η κ. Πούρμπα σε ινδονησιακό τηλεοπτικό δίκτυο σήμερα.

 

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του AFP επιτόπου είδε κόσμο να απομακρύνεται από κουφάρι βαγονιού πάνω σε φορεία και να φορτώνεται σε ασθενοφόρα που περίμεναν, υπό τα βλέμματα περίοικων, κάποιοι από τους οποίους ήταν εμφανώς σε κατάσταση σοκ.

«Πίστεψα πως θα πέθαινα»

Επιβάτιδα στον συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου αναφέρθηκε στις στιγμές φρίκης που έζησε.

«Πίστεψα πως θα πέθαινα», είπε η Σαουσάν Σαρίφα, 29 ετών, στο κρεβάτι του νοσοκομείου RSUD όπου διακομίστηκε, με σπασμένο χέρι και βαθύ κόψιμο στο πόδι.

«Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, σ’ ένα κλάσμα του δευτερολέπτου», πρόσθεσε η νεαρή, που επέστρεφε από τη δουλειά όταν ο συρμός σταμάτησε στον σταθμό Μπεκάσι Τιμούρ.

 

«Έγιναν δυο αναγγελίες στο τρένο μας. Όλος ο κόσμος ετοιμαζόταν να κατέβει, και ξαφνικά ακούσαμε (…) εκκωφαντικό κρότο».

«Δεν προλάβαμε να βγούμε», «παγιδευτήκαμε πέφτοντας η μια πάνω στην άλλη μέσα στο τρένο. Δεν ξέρω τι απέγινε εκείνη που βρισκόταν από κάτω μου».

 

Φοβήθηκε ότι θα πέθαινε από ασφυξία και τόνισε πως ανησυχεί για τις γυναίκες και άλλους επιβαίνοντες στον συρμό που παγιδεύτηκαν.

«Δόξα τω Θεώ, ήμουν ψηλά και μπόρεσαν να με βγάλουν γρήγορα».

 

Πρακτικά όλα τα θύματα βρίσκονταν στο τελευταίο βαγόνι του συρμού του προαστιακού και σωστικά συνεργεία έκοβαν κομμάτια του αμαξώματος για να βγάλουν επιβάτες που παγιδεύτηκαν.

Μέσα στη νύχτα, διασώστες κραύγαζαν να τους φέρουν φιάλες οξυγόνου, ενώ ασθενοφόρα περίμεναν, με τους φάρους αναμμένους.

«Μεγάλες ζημιές»

Το δυστύχημα προκάλεσε «μεγάλες ζημιές», τόνισε η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης στην Τζακάρτα.

 

Σύμφωνα με άλλον εκπρόσωπο της KAI, τον Φρανότο Βιμπόβο, κατά τα πρώτα στοιχεία, ταξί έπεσε πάνω στον συρμό του προαστιακού σε ισόπεδη διάβαση, ακινητοποιώντας το τρένο στις σιδηροτροχιές όπου έπεσε πάνω του ο συρμός μεγάλων αποστάσεων.

«Ακόμη συγκεντρώνουμε δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία (…) Λεπτομερής χρονολογική καταγραφή (…) θα δημοσιοποιηθεί αργότερα από τις αρμόδιες αρχές», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Οι 240 επιβαίνοντες στον συρμό που έπεσε πάνω σε αυτόν του προαστιακού είναι όλοι σώοι, διαβεβαίωσε η KAI.

