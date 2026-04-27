Ρουμανία: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βάζει στο «μικροσκόπιο» απάτης με δημόσιες συμβάσεις για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού εν μέσω Covid-19

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξετάζει μια υπόθεση πιθανής απάτης ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, που σχετίζεται με δημόσιες συμβάσεις στη Ρουμανία για αγορά ιατρικού εξοπλισμού την περίοδο της πανδημίας Covid-19 το 2021.

Σύμφωνα με την έρευνα την Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, άτομα από την εταιρεία που κέρδισε τον διαγωνισμό θεωρούνται ύποπτα για απάτη, ότι δηλαδή δωροδόκησαν δημόσιους υπαλλήλους σε νοσοκομείο στην περιοχή Μπρασόβ, ώστε να διαμορφώσουν τους όρους του διαγωνισμού προς όφελός τους. Παράλληλα, οι συγκεκριμένοι αξιωματούχοι φέρονται να ζήτησαν και να πήραν χρήματα ως «μίζες», που έφταναν περίπου το 5% της συνολικής αξίας της σύμβασης.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων κατά οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δήλωσε πως η υπόθεση αφορά την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων για τη διαχείριση της πανδημίας.

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης έχουν διεξαχθεί έρευνες σε Βουκουρέστι, Μπρασόβ και Μούρες, γνωστοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά επί του παρόντος περισσότερες από 500 περιπτώσεις όπου υπάρχουν υπόνοιες απάτης και συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), εκτιμώντας πως ανέρχονται συνολικά σε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ.