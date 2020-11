Έκρηξη σε τάνκερ ελληνικών συμφερόντων από νάρκη

Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε από νάρκη, ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο Αλ Σουκαΐκ της Σαουδικής Αραβίας.

Πρόκειται για το πλοίο Agrari MT με σημαία Μάλτας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ασφαλιστικής του εταιρείας, Ambrey, η οποία έκανε γνωστό το περιστατικό.

Από την έκρηξη προκλήθηκε ρήγμα, ωστόσο το πλήρωμα είναι σώο και δεν υπάρχουν τραυματισμοί, κατά τις πρώτες πληροφορίες.

News story: The Aframax tanker #Agrari was "attacked by an unknown source" early this morning, while at berth in the Red Sea port of Shuqaiq, Saudi, and suffered a breach, ship management company TMS Tankers said | #OOTT#ArgusFreight report: https://t.co/DcleVTBYjh pic.twitter.com/nA8PMEMfGj