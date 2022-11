Από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση της Τουρκίας είχε “δείξει” ότι η έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη, στην πολυσύχναστη λεωφόρο Ιστικλάλ στο Πέρα με τους έξι νεκρούς και τους 81 τραυματίες, ήταν βομβιστική επίθεση. Και πως κεντρικό πρόσωπο ήταν μια γυναίκα, με παντελόνι παραλλαγής και μαύρη μαντίλα. Κοριτσάκι τριών ετών ανάμεσα στους νεκρούς…

Σχεδόν από την πρώτη στιγμή, επίσης, οι τουρκικές αρχές διέρρεαν ότι η γυναίκα που θεωρούνταν ύποπτη πως πυροδότησε τη βόμβα που σκόρπισε τρόμο και πανικό στην Κωνσταντινούπολη ήταν κόρη Κούρδου μαχητή. Και πως είχε μελετήσει τόσο καλά την επίθεση, που είχε καθίσει σε παγκάκι επί 45 λεπτά πριν πυροδοτήσει τη βόμβα και προκαλέσει την έκρηξη σε έναν δρόμο σύμβολο για τη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (14.11.2022) ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ανακοίνωσε ότι το πρόσωπο που άφησε τη βόμβα στον πεζόδρομο Ιστικλάλ, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, συνελήφθη από την αστυνομία. Δεν ανακοίνωσε αν πρόκειται για τη γυναίκα, η φωτογραφία της οποίας είχε δημοσιευτεί στα τουρκικά ΜΜΕ λίγες ώρες μετά την έκρηξη.

Η σοκαριστική στιγμή της έκρηξης στην Κωνσταντινούπολης καταγράφηκε σε σειρά από σοκαριστικά βίντεο. Δείχνουν πως κόσμος περπατά αμέριμνος στη λεωφόρο Ιστικλάλ, τον πιο πολυσύχναστο δρόμο της Κωνσταντινούπολης, όπου καθημερινά περνά 1 εκατομμύριο κόσμου, όχι μόνο ντόπιοι αλλά και τουρίστες. Στα 50 μέτρα από το σημείο της έκρηξης βρίσκεται το ελληνικό προξενείο, αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για Έλληνες ανάμεσα στα θύματα.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν επί τόπου τη ζωή τους μετά την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη και άλλοι δυο υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους. Ανάμεσα στους νεκρούς, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ρατζίπ Σοϊλού ένα κοριτσάκι τριών ετών, μαζί με τον μπαμπά του…

The three year old kid that died in the Istanbul attack with her father 💔 pic.twitter.com/ToezqteN6E