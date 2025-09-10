«Εξαφάνισαν» το έργο του Banksy έξω από τα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου

Ένα νέο γκράφιτι του Banksy που σχεδιάζει έργα για να περάσει μέσα από το art street νοήματα, δημιούργησε ο ανώνυμος καλλιτέχνης στο Λονδίνο.

Το νέο γκράφιτι του Bansky, εμφανίστηκε στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου των Βασιλικών Δικαστηρίων (Royal Courts of Justice) στο κέντρο του Λονδίνου και έφερε αμέσως αντιδράσεις.

Στο νέο του έργο, αποτύπωσε έναν δικαστή με την παραδοσιακή περούκα και τη μαύρη τήβεννο, τη στιγμή που χτυπά έναν διαδηλωτή πεσμένο στο έδαφος, με αίμα να πιτσιλά την πινακίδα του.

BREAKING: They're scrubbing @banksy



The court is erasing Banksy's mural just like it's erasing our right to protest.

Αν και το έργο δεν αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη υπόθεση ή αιτία, η εμφάνισή του έρχεται δύο μέρες μετά τη σύλληψη σχεδόν 900 ατόμων σε διαδήλωση στο Λονδίνο ενάντια στην απαγόρευση της ομάδας Palestine Action, αναφέρει το BBC.

Πολύ γρήγορα, το έργο καλύφθηκε με μεγάλα κομμάτια πλαστικού και μεταλλικά κιγκλιδώματα με τους αξιωματούχους του δικαστηρίου να αναφέρουν στο BBC ότι αφαιρείται με πληθος κόσμου να σπεύδει να το φωτογραφίσει πριν το καλύψουν.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ανέφερε ότι έχει λάβει μία καταγγελία για «φθορά ξένης ιδιοκτησίας» και ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δημιουργού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Υπηρεσιών το κτίριο των Βασιλικών Δικαστηρίων είναι διατηρητέο και υπάρχει «υποχρέωση να διατηρείται ο αυθεντικός χαρακτήρας του».

Ο καλλιτέχνης από το Μπρίστολ δημοσίευσε φωτογραφία του έργου στο Instagram, που είναι ο συνηθισμένος τρόπος του να επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα των δουλειών του. Στη λεζάντα έγραψε: «Royal Courts Of Justice. London» ενώ στο X πολλοί χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν τόσο το έργο όσο και την άμεση αντίδραση στο να το καλύψουν και μάλιστα να υπάρχουν φρουροί.

Legendary artist Bansky has hit Royal courts of justice with his stencil art.



It depicts a judge (justice system) striking a protestor (common people) with his gravel while cctv cam is turned away.



Meanwhile, Police are deployed to cover the art. How epic, how universal. pic.twitter.com/1N83DlVKzp — آزاد رینــچ (@NaikRooh) September 9, 2025

Τα στένσιλ γκράφιτι του Banksy συχνά ασκούν κριτική στην κυβερνητική πολιτική, τον πόλεμο και τον καπιταλισμό.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο καλλιτέχνης ξεκίνησε στο Λονδίνο μια καμπάνια με θέμα τα ζώα, που περιλάμβανε εννέα έργα και ολοκληρώθηκε με έναν γορίλα που φαινόταν να σηκώνει το ρολό στην είσοδο του Ζωολογικού Κήπου.

Άλλα χαρακτηριστικά έργα περιλάμβαναν πιράνχας που «κολυμπούσαν» σε ένα φυλάκιο αστυνομίας στην Πόλη του Λονδίνου, και έναν λύκο που ούρλιαζε πάνω σε δορυφορικό πιάτο – έργο που αφαιρέθηκε από την οροφή ενός καταστήματος στο Πέκαμ, στο νότιο Λονδίνο, λιγότερο από μία ώρα αφότου αποκαλύφθηκε.

Ο Banksy είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες, με τα έργα του να είναι γνωστά σε ένα ευρύ κοινό, όμως η ταυτότητά του παραμένει ακόμη άγνωστη.

Συχνά περιγράφεται από τα μέσα ως «δυσεύρετος» και «μυστικοπαθής», ενώ ο «αντάρτης της τέχνης του δρόμου» έχει θαυμαστές και συλλέκτες διάσημους του Χόλιγουντ, όπως τον ηθοποιό Μπραντ Πιτ.

Για κάποιους είναι ήρωας ενώ για κάποιους άλλους ένας βάνδαλος.

Κι όμως, ο ίδιος, που αυτοπροσδιορίζεται ως φαρσέρ και αντισυστημικός, έχει καταφέρει με συνέπεια να παραμείνει ανώνυμος.