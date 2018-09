Εξαφανίστηκε μυστηριωδώς συνεργάτης του WikiLeaks στη βόρεια Νορβηγία!

Ο 47χρονος Κάμπχους, συνεργάτης του ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ και ειδικός σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, θεάθηκε για τελευταία φορά στις 20 Αυγούστου, όταν έφυγε από το ξενοδοχείο του στην πόλη Μπόντο της βόρειας Νορβηγίας. Δύο Ολλανδοί επιθεωρητές έχουν φτάσει στην Μπόντο για να βοηθήσουν τους Νορβηγούς συναδέλφους τους.

Η υπόθεση αυτή έδωσε αφορμή να κυκλοφορήσουν πολλές θεωρίες συνωμοσίας στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομία επανέλαβε σήμερα ότι διατηρεί «ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα».

«Μέχρι σήμερα δεν έχουμε κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι ο αγνοούμενος έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας αλλά δεν έχουμε καμία πληροφορία για αυτόν αφότου έφυγε από το ξενοδοχείο», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Στις 2 Σεπτεμβρίου ο ιστότοπος WikiLeaks έκανε λόγο σε ένα μήνυμα στο Twitter για «παράξενη εξαφάνιση». Με βάση τις φωτογραφίες του που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο, ο Άριεν Κάμπχους είναι ξανθός, με γένια και φοράει γυαλιά με λεπτό σκελετό.

Arjen Kamphuis is missing and his family, friends, community and colleagues miss him. Help find him and keep your eyes open if you live in Denmark/Germany/Norway/The Netherlands. Thank you. #FindArjen pic.twitter.com/vwAGdvbZ5v

— Ancilla (@ncilla) September 8, 2018