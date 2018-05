Έκτακτη ανακοίνωση του Twitter: Αλλάξτε τους κωδικούς σας!

Όπως εξηγεί, λόγω μιας δυσλειτουργίας, ορισμένοι από αυτούς τους κωδικούς πρόσβασης του Twitter αποθηκεύτηκαν σε μη κρυπτογραφημένα κείμενα στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την έρευνα που διενήργησε η εταιρεία δεν βρέθηκαν ενδείξεις ότι έχουν κλαπεί οι κωδικοί, όμως απηύθυνε έκκληση σε όλους τους χρήστες να σκεφθούν την πιθανότητα να τους αλλάξουν για προληπτικούς λόγους.

Ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης δεν διευκρίνισε πόσοι από τους κωδικούς εκτέθηκαν με αυτόν τον τρόπο.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ

