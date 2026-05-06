Στα Κανάρια Νησιά κατευθύνεται το κρουαζιερόπλοιο όπου ξέσπασε ο χανταϊός – Εικόνες από τους «ερημωμένους» χώρους του

«Τα Κανάρια Νησιά είναι ο κοντινότερος προορισμός με τις απαραίτητες δυνατότητες», σημείωσε ο ΠΟΥ
Ένας από τους άδειους χώρους του πλοίου

Τα Κανάρια νησιά έχει πλέον ως προορισμό το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius μέσα στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και βρίσκεται σε καραντίνα εδώ και αρκετές μέρες. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει εκεί σε τρεις με τέσσερις μέρες, ενώ παράλληλα το BBC δημοσίευσε εικόνες από το εσωτερικό του πλοίου.

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες βράδυ (5/5/2026) ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, με τα 7 πλέον κρούσματα χανταϊού και τρεις επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους θα καταπλεύσει στα Κανάρια Νησιά «με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους».

Όταν φτάσει το πλοίο, σε τρεις με τέσσερις ημέρες, θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξήγησε ότι το Πράσινο Ακρωτήριο δεν είναι σε θέση να εκτελέσει αυτήν την επιχείρηση» πρόσθεσε. «Τα Κανάρια Νησιά είναι ο κοντινότερος προορισμός με τις απαραίτητες δυνατότητες. Η Ισπανία έχει ηθικό και νομικό χρέος να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί Ισπανοί πολίτες», σημείωσε το υπουργείο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε δηλώσει ότι πιστεύει ότι ενδέχεται να έχει σημειωθεί μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις επιβάτες, γι’ αυτό και οι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό.

 
 
 
 
 
Ο ιός μεταδίδεται συνήθως από τρωκτικά, αλλά ο ΠΟΥ ανέφερε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε να έχει μεταδοθεί μεταξύ «πολύ στενών επαφών» επί του πλοίου MV Hondius, προτού τονίσει ότι μια τέτοια μετάδοση είναι σπάνια και ότι ο κίνδυνος για το κοινό είναι χαμηλός.

 
 
 
 
 
Ο ΠΟΥ διευκρίνισε ότι η λοίμωξη στον άνθρωπο μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με ούρα, περιττώματα ή σάλιο μολυσμένων τρωκτικών. Πρόκειται για σπάνια αλλά σοβαρή νόσο, δυνητικά θανατηφόρα. Αν και ασυνήθιστο, σε προηγούμενες επιδημίες του ιού Andes (υποτύπου του Χανταϊού) έχουν καταγραφεί περιορισμένα περιστατικά μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ΠΟΥ εκτιμά προς το παρόν ότι ο κίνδυνος για τον παγκόσμιο πληθυσμό παραμένει χαμηλός, ενώ συνεχίζει την παρακολούθηση της κατάστασης.

Στο σκάφος βρίσκονται περίπου 150 άτομα από περισσότερες από 20 χώρες, ενώ η κατάσταση περιγράφεται ως ελεγχόμενη, με την πλειονότητα των επιβατών να παραμένει ψύχραιμη.

Βέβαια η υπομονή τους αρχίζει και εξαντλείται αφού ένας επιβάτης ανέβασε βίντεο στα social media λέγοντας: «Δεν είμαστε απλώς μια είδηση ή τίτλοι. Είμαστε άνθρωποι, με οικογένειες και ζωές που μας περιμένουν πίσω».

