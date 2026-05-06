Ιράν: Πανηγυρισμοί για το «πάγωμα» της «Επιχείρησης Ελευθερία» – «Ο Τραμπ υποχώρησε, ήττα της Αμερικής»

Η σημερινή (06.05.2026) ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που ανακοινώνει την «παύση» στο «Επιχείρηση ελευθερία» θα αποτελέσει έκπληξη για πολλούς. Αρκετά ιρανικά μέσα ενημέρωσης έχουν παρουσιάσει την ανακοίνωση των ΗΠΑ ως νίκη για το Ιράν.

Το σκληροπυρηνικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), γράφει ότι «ο Τραμπ υποχώρησε» και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπάθησε «να καλύψει την αποτυχία» της επιχείρησης.

Ενώ το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA του Ιράν το αποκαλεί «ήττα της Αμερικής» και λέει ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε το «τελευταίο του χαρτί».

Η ανακοίνωση Τραμπ υποβαθμίζει τα μηνύματα μιας ημέρας από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και τον Πρόεδρο του Κοινού Στρατού, Στρατηγό Νταν Κέιν – οι οποίοι ορκίστηκαν ότι η επιχείρηση θα διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και του εμπορίου στα Στενά του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο.

Το τι θα συμβεί στη συνέχεια είναι ασαφές. Το Ιράν πιθανότατα θα χαρακτηρίσει την παύση της «Επιχείρησης ελευθερία» ως νίκη, σύμφωνα με το BBC.

Νωρίτερα, είχε καταστεί σαφές ότι η «Επιχείρηση ελευθερία» είναι μια «ξεχωριστή και διακριτή» εκστρατεία από τον αποκλεισμό, ο οποίος αποσκοπεί στην οικονομική πίεση του Ιράν.

Η «Επιχείρηση ελευθερία» είχε ως στόχο να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ροής πετρελαίου από την περιοχή και στην τελική επιστροφή στην κανονικότητα της παγκόσμιας οικονομίας.

Εάν κατά τη διάρκεια της «παύσης» οι παγκόσμιες ναυτιλιακές εταιρείες και οι ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάζονται μαζί τους αισθάνονται ότι δεν μπορούν να κινηθούν λόγω της ιρανικής παρέμβασης, αυτός ο στόχος θα είναι πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να ισχυριστεί ότι έχει επιτευχθεί.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση θα ελπίζει ότι το πάγωμα του Σχεδίου Ελευθερία – στο οποίο οι Ιρανοί διαφώνησαν έντονα – θα θεωρηθεί ως μια χειρονομία που θα τους βοηθήσει να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.